У травматологію після ДТП потрапила водійка ВАЗу

На автодорозі Бучач-Товсте з дороги злетів автомобіль марки ВАЗ. Повідомлення про ДТП надійшло на лінію “102”. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами кермувальниці ВАЗ, вона рухалася в напрямку села Язловець, коли на її смугу раптово виїхав позашляховик. Жінка намагалася уникнути зіткнення, викрутила кермо ліворуч і як результат – виїхала за межі дороги.

Джип з місця пригоди втік. Його місцеперебування встановлюють працівники поліції.

Водійку з переломами та забоями госпіталізували в травматологічне відділення. У неї взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлять слідчі у ході перевірки.