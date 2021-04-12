Компанія “Креатор-Буд” ввела в експлуатацію ЖК Науки, 58 у Києві

В Голосіївському районі Києва введено в експлуатацію житловий комплекс на вулиці Науки, 58 від девелопера «Креатор-Буд». Новобудова біля Голосіївського парку отримала сертифікат готовності № ІУ 123210330482 від 2 квітня 2021 року, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

Житловий комплекс на Науки, 58 став першим реалізованим проєктом «Креатор-Буд» в столиці України, додавши до портфелю девелопера майже 15,5 тисяч введених в експлуатацію квадратних метрів. Цей будинок комфорт класу налічує 252 квартири з дитячим садком та комерційною інфраструктурою на першому поверсі.



Наразі в Києві триває будівництво двох нових житлових комплексів від «Креатор-Буд». Зокрема, це ЖК бізнес класу Creator City на Лук’янівці, на вулиці Дегтярівській – багатофункціональний проєкт формату «місто в місті» із розвиненою інфраструктурою включно з власним парком. Його перший будинок планується ввести в експлуатацію наприкінці 2021-го. Крім того, на етапі зведення перебуває елітний житловий комплекс Krauss Gallery на вулиці Круглоуніверситетській – в самому центрі Києва.



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