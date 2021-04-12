Ексархітектор Львова, блогер про Тернопіль: «Тут наче всім нормально, що живуть як на базарі» (відео)

Ексголовний архітектор Львова Юліан Чаплінський приїхав днями до Тернополя, щоб розповісти про враження від нашого міста у своєму відеоблозі. Він відзначив чимало якісних перетворень, але більше таки критикував, вказуючи на те, до чого більшість пересічних тернополян вже, мабуть, звикли.

Місто починається з вокзалу і саме реконструйований Привокзальний майдан в першу чергу оглянув архітектор. Сам простір він в більшості оцінив позитивно, зупинившись на дуже багатьох деталях. Та впали в очі йому і дві речі, які псують загальну картинку. Зокрема те, що маленькі кущі, які посадили для озелення простору, вже наполовину всохли і не зрозуміло, чи дотягнуть вони до літа, пише Терміново.

– Найперше, що я тут побачив – ходять два паркувальника без масок, збирають готівкою гроші, немає терміналів, ось таке обслуговування, – відзначив ще один штрих майдану Чаплінський.

З рекламою – повне «фаталіті». Хотів би похвалити реконструкцію, але дуже разить реклама

Похвалив він наявність велодоріжки, яка тягнеться з вокзалу в центр міста. Та коли побачив, як все виконано на перехресті з вул. Коперніка, де бордюри не опущені, то був розчарований. І хоч одразу після реконструкції вул. Чорновола велосипедисти неодноразово писали про цей недолік в своїх дописах у фейсбуці, а місцеві ЗМІ – в інформаціях, місцева влада зробила вигляд, що насправді все гаразд і проблема залишилась.

Також Чаплінського здивувало, що під час реконструкції вулиці виводи для дощової води з ринв не облаштували під тротуаром.

– Труби в нас ще не навчились ховати під землю, все тече зверху, люди по цьому ходять, значить жодного дренажу не зробили, не вміють ще працювати, – коментує архітектор, ідучи вул. Чорновола.

Доки він дійшов до Театрального майдану, то геть підупав духом від засилля реклами і не завжди вдалого дизайну рекламних конструкцій.

Все , що ми вміємо – це ставити кіоски. Це такий спецпроект влади: наставити кіосків під видом допомоги підприємцям

– З рекламою – повне «фаталіті». Хотів би похвалити реконструкцію, але дуже разить реклама. Таке враження, що тут всім нормально, що вони живуть як на базарі. Купа вивісок, друків, візуального сміття. Ніби хороші пропорції будинків, середовище не найгірше в районі центральної площі, але скрізь – реклама. Як не з касатону, то з афіші, як не з афіші, то вивіска з позолотою чи з пластику, – перелічив фахівець усе, що псує загальне враження туристів, які прямують в центр міста.

Оглядаючи Театральний майдан, він звернув увагу на павільйони біля «Паста фрески» та «Файного міста», зауваживши, що вони загороджують собою старовинну забудову. Та ще більший розпач архітектора викликали всюдисущі МАФи на майдані.

– Все , що ми вміємо – це ставити кіоски. Це такий спецпроект влади: наставити кіосків під видом допомоги підприємцям, – іронічно прокоментував побачене на «театралці» Чаплінський.

Ідучи до катедри, він зупинився біля кіоску з написом «Народний рух України», ще неподалік пам’ятника Франку. Кіоск, який справді випадає із загальної естетики вулиці Сагадачного, Чаплінський назвав машиною часу.

– Таке враження, що я повернувся в 1991-ий рік. Цей шрифт, ця графіка, ця естетика. Манера розфарбувати узорами вишивки тротуар – це манера 90-80-их. В Тернополі вона далі працює, – зауважив архітектор.

Водночас йому дуже сподобалися кадральний собор, ротонда біля неї, де можна набрати води у кюветах, а також дизайн туристичних пілонів.

Ви будете вкладати страшні гроші в паркани, малювати, вони будуть ржавіти, їх знову треба буде підмальовувати, знову списувати гроші з бюджету

Останні він теж оцінив позитивно, не здогадуючись, що насправді вони вводять туристів в оману. Зокрема, пілон біля катедри вказує, що до церкви Різдва Христового (Зелена церква, що на Руській) слід іти від катедри в напрямку… озера та Надставної церкви. У тому ж напрямку туристам пропонується шукати і автовокзал.

Та найбільші розчарування архітектора чекали попереду. Спочатку його несприйняття викликав величезний монітор на майдані Волі, «який перетягує на себе увагу від пам’ятника Денилу Галицькому». А при огляді замку Чаплінського шокувала прибудова до замку, які він на емоціях тут же назвав «гі..ном».

– Побудували ресторан. Це просто нонсенс. До такої пам’ятки не можна прибудовувати подібного. На людей, які розбираються, це складає дуже негативне враження, – підкреслив фахівець.

Також скептично він оцінив високі забори, які одразу після встановлення на набережній теж викликали несприйняття багатьох тернополян.

– Дратують мене ці паркани. Ви будете в них вкладати страшні гроші, малювати, вони будуть ржавіти, їх знову треба буде підмальовувати, знову списувати гроші з бюджету. Я не розумію, чому набережна не може бути без цих перил. Що станеться?, – дивується архітектор. Згодом він акцентував, на скільки чудово виглядає простір на Циганці без жодних заборів.

Споруд краще не будувати в парках, бо потім віддадуть землю, потім почнуть будувати житловий будинок, потім до нього дорогу заведуть

Гуляючи парком, Чаплінський нагадав, як у своєму відеоблозі з оглядом новобудов Тернополя виявив, що 9 з них будуться з порушеннями.

Принагідно він відзначив у парку «огидні кіоски з холодильниками, можна було б зробити цікавіший дизайн», та висловив припущення, що на місці новобуду (де за радянських часів було дитяче кафе, а згодом різні заклади, зокрема «Музей технологій минулого») постане ресторан.

– Споруд краще не будувати в парках, навіть ресторанів, бо потім віддадуть землю, потім почнуть будувати житловий будинок, потім до нього дорогу заведуть, будуть паркуватися. В Тернополі це можливо, судячи з тих забудов, що я побачив, – резюмував Чаплінський.

Що йому ще сподобалося у Тернополі, чому він не бажає більше приїжджати на пляж та інші враження – дивіться у відеоблозі.

“Про нього кажуть – файне місто, бо він має душу. Сьогодні покажу вам Тернопіль. Його урбаністичні будні, реконструйовані вулиці, скромну сталінську забудову і душу – Тернопільський став. Але часто душі заважає зовнішня оболонка. Місто поранене рекламою, кіосками, незаконною і не якісною забудовою. Болить трішки й нещодавня реконструкція вокзалу та однієї з головних вулиць. А ще у Тернополі навіть слово “автопарк” має своє значення, адже паркінг тут справді в парку. А до замку, з якого почалося місто, примикає ресторан. Для мене Тернопіль – це хороші ідеї з кульгавим втіленням і прекрасним озером, яке поки що є недооціненим урбаністичним скарбом”, – написав Чаплінський в анотації чергового відеоогляду.

Зазначимо, що Юліан Чаплінський чотири роки обіймав посаду головного архітектора Львова. У 2019 році він звільнився, оскільки у Києві йому запропонували посаду заступника міністра розвитку громад і територій, на якій Чаплінський пропрацював до лютого 2020 року. Крім того, архітектор веде власний блог на Youtube.