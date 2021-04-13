Справжній витвір мистецтв, – у лісах Тернопільщини “висадили” тризуб (фото)

Справжній витвір мистецтва, приурочений до 30-річчя незалежності України, було створено лісівниками державного підприємства «Бучацьке лісове господарство» (біля села Криниця, квартал 21) спільно з вчителями, лікарями та місцевими жителями в рамках Акції «Створюємо ліси разом». На території лісництва було висаджено Герб України із самшиту вічнозеленого, – про це повідомляють у лісництві.

На символ держави використали 600 шт кущиків самшиту вічнозеленого