23:18 | 28.05.2022
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Афіша Тернополя 

Майстер-класи, ігри та мішок подарунків: у Тернополі дітей запрошують на свято

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У вівторок, 31 травня, у ТРЦ “Подоляни” відбудеться дитяче свято “Захистимо майбутнє” з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
 
Організовують захід волонтерський центр “Платформа єдності” спільно з рестораном “Оскар”, ТРЦ “Подоляни” та за підтримки Тернопільської міської ради.
 
У програмі:
  • майстер-класи з хокею та танців:
  • розваги в ігровій кімнаті «Мадагаскар»;
  • флешмоб-подяка Захисникам Україні «Червона калина»;
  • показ фільму «Червоний пес Кліффорд»;
  • мішок смачних подарунків.
Організатори запрошують дітей віком 5-14 років.
Місце: ТРЦ “Подоляни”, реєстрація о 12:30, початок о 13:00.
 
Увага! Участь можлива за попередньої реєстрації! Зареєструватися можна ТУТ.

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