На Тернопільщині в річці шукають жінку

З метою пошуків зниклої жительки с. Плотича Білецької ТГ Тернопільського району, гр. Ч., 1968 р.н. водолазно-рятувальним відділенням САРЧ АРЗ СП Головного управління, за допомогою надувного човна, здійснено прочісування 5 км русла р. Серет від моста через дану річку між с. Плотича та с. Великий Глибочок Білецької ТГ Тернопільського району. Пошуки результатів не дали.

Пошуково-рятувальним відділенням САРЧ АРЗ СП Головного управління здійснено прочісування 7 км вниз по течії, прибережної смуги р. Серет від моста через дану річку між с. Плотича та с. Великий Глибочок Білецької ТГ Тернопільського району. Пошуки результатів не дали.

За погодженням із працівниками поліції пошукові заходи за участю наших підрозділів завершені.