Генератори від аферистів: мешканці області потрапляють у шахрайські пастки

Через постійні відключення електроенергії надалі триває попит на генератори, чим і користаються шахраї.

Знайшов у інтернеті оголошення мешканець обласного центру про продаж генератора за ціною, що значно нижча за ринкову. “Продавець” попросив переказати на банківський рахунок кошти за товар. Чоловік відправив майже 80 тисяч гривень, після чого зв’язок із продавцем обірвався. Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся до поліції по допомогу.

Аби не потрапити в пастку, поліцейські радять шукати продавців, які відправляють товар із можливістю оплати за товар на пошті. Шахраї завжди просять відправити передоплату – повну або часткову.

Якщо ж ви все ж таки вирішили придбати генератор за передплатою, необхідно перевірити коментарі та відгуки про продавця чи компанію. Але це теж не дасть 100% гарантії.

Не треба одразу вибирати найдешевшу ціну товару. Цим здебільшого і користуються аферисти. Уважно вивчайте зміст оголошень.

Варто перед покупкою перевіряти банківські картки, телефони та сумнівні посилання на сайті кіберполіції у розділі “Stop fraud”, адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/.