Допомога армії: у Копичинецькій громаді оголосили збір металевих ланцюгів

У Копичинецькій громаді на Тернопільщині оголосили збір старих ланцюгів для потреб українських військових. Про це повідомили у Копичинецькій міській раді.

Жителів громади просять передати старі ланцюги від бензопил, велосипедів або мотоциклів, які військові зможуть використати для виконання нагальних завдань.

У міській раді зазначають, що навіть уживані або пошкоджені ланцюги можуть стати корисними для захисників.

Передати їх можна у спеціально визначені пункти збору:

Копичинецьку міську раду;

старостати у селах громади.

У громаді закликають усіх, хто має таку можливість, долучитися до ініціативи та підтримати українських військових.