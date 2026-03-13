Допомога армії: у Копичинецькій громаді оголосили збір металевих ланцюгів
У Копичинецькій громаді на Тернопільщині оголосили збір старих ланцюгів для потреб українських військових. Про це повідомили у Копичинецькій міській раді.
Жителів громади просять передати старі ланцюги від бензопил, велосипедів або мотоциклів, які військові зможуть використати для виконання нагальних завдань.
У міській раді зазначають, що навіть уживані або пошкоджені ланцюги можуть стати корисними для захисників.
Передати їх можна у спеціально визначені пункти збору:
Копичинецьку міську раду;
старостати у селах громади.
У громаді закликають усіх, хто має таку можливість, долучитися до ініціативи та підтримати українських військових.