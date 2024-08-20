Понад 20 одиниць техніки та 90 рятувальників гасять пожежу. Подробиці нічної атаки на Тернопіль

Сьогодні у Тернополі сталася пожежа внаслідок влучання російського дрону. Про це розповіли на брифінгу у Тернопільській військовій адміністрації.

Заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко розповів, що було влучання по примисловому об’єкту внаслідок чого виникла пожежа.

Всі служби виїхади на місці події та оперативно спрацювали, каже Віктор Устенко.

За словами начальника Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктора Маслея, біля третьої години ночі прийшло повідомлення про пожежу на одному з підприємств міста Тернополя.

По прибутю на місце пожежі було встановлено загорання внаслідок ворожого предмету в один із ємкостей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Для ліквідації пожежі залучені рятувальники з Тернополя та інших міст області. Залучено більше 20 одиниць техніки та більше 90 рятувальників на ліквідацію цієї пожежі. Також залучалися два пожежних поїзда з Тернополя та Львова. В результаті проведення дій в 6.50 відублася локалізація пожежі, припинене її розповсюдження та пожежа взята під контроль. Зараз відбувається гасіння. Постраждалих внаслідок події не було.