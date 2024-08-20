У Теребовлі безкоштовно лікують зуби захисникам
Комунальне некомерційне підприємство Тернопільської районної ради «Теребовлянська районна стоматологічна поліклініка» надає безкоштовно послуги лікування та планову стоматологічну допомогу для підготовки до зубопротезування пільгових категорій військовослужбовців:
які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання;
учасників бойових дій, які брали участь в АТО /ООС або в період відсічі і стримування збройної агресії рф;
осіб з інвалідністю, одержаною під час захисту батьківщини у війні проти рф в рамках укладеного договору з НЦЗУ.
Стоматполіклініка працює за адресою: вул. Князя Василька, 81, м.Теребовля, Тернопільська обл.