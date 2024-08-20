У Теребовлі безкоштовно лікують зуби захисникам

Комунальне некомерційне підприємство Тернопільської районної ради «Теребовлянська районна стоматологічна поліклініка» надає безкоштовно послуги лікування та планову стоматологічну допомогу для підготовки до зубопротезування пільгових категорій військовослужбовців:

які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання;

учасників бойових дій, які брали участь в АТО /ООС або в період відсічі і стримування збройної агресії рф;

осіб з інвалідністю, одержаною під час захисту батьківщини у війні проти рф в рамках укладеного договору з НЦЗУ.