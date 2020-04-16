У Чорткові на карантині одне відділення районної лікарні: медиків відправили у відпустку

Впродовж останніх двох тижнів у Чортківській центральній комунальній районній лікарні не перебувало і не перебуває на стаціонарному лікуванні жодного хворого на коронавірусну інфекцію COVID19.

Але в зв‘язку з тим, що на початку березня на лікуванні в ендокринологічному відділенні перебував пацієнт у якого минулого тижня виявили коронавірусну інфекцію, то 11.04.2020 р. всі працівники ендокринологічного відділення були обстежені шляхом взяття мазків носа і зіву на ПЛР-обстеження.

На жаль, у п‘яти медпрацівників результати мазків виявились позитивними. На даний час усі вони знаходяться на самоізоляції і їх загальний стан задовільний. Відділення закрите на 14- денний карантин, а медпрацівники у відпустці, – про це повідомляють у медичному закладі.

Враховуючи цю ситуацію, 13 квітня було відібрано зразки на COVID19 у працівників адміністрації лікарні, та медпрацівників, які могли контактувати як із колегами, так і з пацієнтами в яких підозрівається коронавірусна інфекція.

Було взято 120 мазків і передано в Тернопільський обласний лабораторний центр для проведення ПЛР-досліджень. Результати виявились негативними.

Так що, стаціонарні відділення чисті, медичні працівники здорові і надають усю ургентну допомогу в повному обсязі, і готові приймати пацієнтів як із нашого району, так із сусідніх, зокрема із Заліщицького з соматичною патологією.