Стартап з Тернополя представив електробайк для ЗСУ: його характеристики
Робробники з тернопільського стартапу ELEEK раніше розробили суперпотужний павербанк для бійців, які захищають Україну на війні, а тепер вони представили електробайк «Елік Атом» для ЗСУ.
Розробники доробили байк з урахуванням усіх побажань бійців, а також випробували його у бойових умовах.
Особливістю байку є те, що він має “вихід” на 220 Вольт, який дозволяє заряджати його будь-яким зарядним пристроєм. Його собівартість складає приблизно 127 тисяч гривень.
Технічні характеристики електробайку «Елік Атом»:
- пробіг на одному заряді до 150 км;
- потужність двигуна – 3000 Вт;
- максимальна швидкість – 90 км/год.