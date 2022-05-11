11:01 | 11.05.2022
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Стартап з Тернополя представив електробайк для ЗСУ: його характеристики

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Робробники з тернопільського стартапу ELEEK раніше розробили суперпотужний  павербанк для бійців, які захищають Україну на війні, а тепер вони представили електробайк «Елік Атом» для ЗСУ.

Розробники доробили байк з урахуванням усіх побажань бійців, а також випробували його у бойових умовах.

Особливістю байку є те, що він має “вихід” на 220 Вольт, який дозволяє заряджати його будь-яким зарядним пристроєм. Його собівартість складає приблизно 127 тисяч гривень.

Технічні характеристики електробайку «Елік Атом»:

  1. пробіг на одному заряді до 150 км;
  2. потужність двигуна – 3000 Вт;
  3. максимальна швидкість – 90 км/год.

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