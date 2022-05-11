Стартап з Тернополя представив електробайк для ЗСУ: його характеристики

Робробники з тернопільського стартапу ELEEK раніше розробили суперпотужний павербанк для бійців, які захищають Україну на війні, а тепер вони представили електробайк «Елік Атом» для ЗСУ.

Розробники доробили байк з урахуванням усіх побажань бійців, а також випробували його у бойових умовах.

Особливістю байку є те, що він має “вихід” на 220 Вольт, який дозволяє заряджати його будь-яким зарядним пристроєм. Його собівартість складає приблизно 127 тисяч гривень.

Технічні характеристики електробайку «Елік Атом»:

пробіг на одному заряді до 150 км; потужність двигуна – 3000 Вт; максимальна швидкість – 90 км/год.