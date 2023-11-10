Зараз, здається, в цей дуже важкий час для України, ніхто не може залишитися осторонь. Кожен на своєму місці робить все, щоб наблизити перемогу. Найперші – це, звичайно, наші захисники, які своєю кров’ю захищають нас від російський окупантів. На другій лінії фронту – це волонтери, які роблять все можливе і неможливе, щоб забезпечити наших героїв найнеобхіднішим. Серед них і Лілія Пацалюк з Тернополя, яка використовує мистецтво для підтримування наших військових – це і окопні свічки, розмальовані військові трофей та різні мистецькі заходи. Окрім, того Лілія ще й вивчає військову топографію, будову зброї, типи боєприпасів, а також відпрацьовує навички на полігоні, що б в разі потреби стати на захист дому.

Лілія Пацалюк почала волонтерити ще у 2011 році. Це були різні проекти. Перший – це від міської ради, згодом від ГО “Файне місто” та з БФ ” Від щирого серця”. Разом з колегами Лілія відновлювали квартиру сім’ї Лихолатів після пожежі, – розповідає «Погляду» Лілія Пацалюк

Загалом долучаюсь до будь яких проектів, все залежить від моїх можливостей, та часу. Мене мотивує: “Якщо я можу принести користь, чому б ні?”. На разі мене мотивує результат моєї творчості. Завжди є мета, та кінцевий результат.

З початком повномасштабної війни Лілія розпочала свою викладацьку діяльність у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі. Тоді ж зайнялася волонтерством для фронту.

Все почалось з дня художника 9 жовтня 2022 року, – розповідає «Погляду» Лілія Пацалюк. – На той час я працювала викладачем комп’ютерного проектування та художнього проектування. До дня художника наша кафедра Дизайну готовить студентам святкові заходи. Окрім мистецьких заходів, ми підготували МК з виготовлення окопних свічок. Цю ідею я виносила і до того, а тут була можливість її реалізувати. Ми розпочали перший збір матеріалів в фойє коледжу. Перші результати. Перші відправлення були родичам, та знайомим нашого навчального закладу. З часом потреби в виготовленні окопних свічок зростали, запитів було все більше. Була гостра потреба в парафіні, воску, я думала що не справлюсь.

Але викладачку підтримали студенти, та з цього часу вони періодично оголошують збір коштів на закупівлю парафіну. Перші закупівлі парафіну були у м. Дрогобич.

Чим більше ми викладали інформацію в соціальні мережі про нашу діяльність, тим більше ми знаходили однодумців. Наші свічки зігрівають бійців з багатьох підрозділів, – каже Лілія.

А коли здають нерви та здоров’я, то жінка пам’ятає про тих хто в окопі.

В мене є всі привілегії цивілізації, а вони нажаль сам на сам, з нашим ворогом, – каже вона.

До слова, від початку повномасштабної війни Лілія з командою волонтерів виготовили та передали на фронт більше 14 000 шт. окопних свічок.

Їхнє виробництво знаходиться в укритті коледжу, тому під час кожної повітряної тривоги викладачі та студенти виготовляли окопні свічки.

Кожного разу це були нові обличчя, але в нас і був постійний склад свічкарів «Сяйво». Студенти які надали сил йти далі – це Вербій Соломія та Августович Олександр. Навіть під час відрядження за кордон, мені надсилали фото з майстерні. Студенти та фото звіти хлопців з передової мотивували продовжувати далі.

Щодо окопних свічок, то волонтери співпрацюють зі всіма, хто їх потребує. Є перевіренні часом волонтери, а також з запитами звертаються родичі наших воїнів. Ми надаємо окопні свічки безкоштовно, єдине прохання фото звіт, що свічки в надійних руках, – каже Лілія.

Співпрацюю з ГО «Країна рівності та правди», я очільник мистецького руху «West Guard Art».

Окрім свічок, Лілія Пацалюк ще малює на гільзах, тубусах та залучає митців. Всі вироби відправляють на аукціони в Україні та за кордон. Виручені кошти йдуть на закупівлю дронів та іншої техніки для підтримки Аєроророзвідки ЗСУ.

Мій особистий рекорд з продажу моєї роботи – це 150 000 грн. на благодійному аукціоні до дня захисників та захисниць України. Загалом я не підрахую скільки робіт було мною намальовано. Але знаю, що були продані, та принесли свій вклад в перемогу. Наприклад «Палаюча москва» була продана за кордоном за 1000$ , – розповідає волонтерка.

Влітку Лілія Пацалюк з колегами проводили різні мистецькі заходи в парку. На них запрошувала студентів ТКФК віділення Дизайн та ТНПУ факультет мистецтв.

Стараюсь маштабувати цю діяльність, адже своєю творчістю ми можемо принести користь. Також проводили майстер-класи для шкіл. Щодо розпису, поляризуємо українську тематику, візуалізуємо бажання.

На разі Лілія Пацалюк проходить стрілецькі курси. Під час курсу вивчає військову топографію, будову зброї, типи боєприпасів, а також відпрацьовує навички на полігоні.

Я завжди кажу, сподіваюсь що мені це не пригодиться, але якщо буде потрібно я стану на захист свого дому, – каже Лілія.

Підтримати проект виготовлення окопних свічок можна перейшовши за посиланням, або закинувши кошти на картку: https://send.monobank.ua/jar/2GjneYRWAm 5375411210171471

Спілкувалася Надія Греса