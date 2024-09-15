Цього року у Марійському духовному центрі Зарваниця відбулася особлива подія — щорічна професійна проща рятувальників. До співробітників Головного управління ДСНС України у Тернопільській області приєдналися їхні колеги з Рівненської, Чернівецької та вперше — Херсонської областей. Присутність херсонських рятувальників, які щодня стикаються з тяжкими викликами у своїй роботі, додала події ще більшого значення. Багато паломників прибули зі своїми родинами, адже для кожного з них це не лише духовна мандрівка, а й можливість знайти підтримку у колі однодумців.

У Соборі Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Архиєрейська Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Особливо зворушливим моментом стала спільна молитва за рятувальників, які віддали свої життя, виконуючи свій обов’язок, рятуючи інших. Ця молитва нагадала усім про величезну відповідальність, яку несуть рятувальники, і про їхню відданість своєму покликанню.

Митрополит Василій висловив подяку усім рятувальникам за їхню невтомну працю, вручив подячні грамоти та ікони Зарваницької Богородиці керівникам служб.

Після Літургії відбулося освячення води, а охочі мали змогу відвідати унікальний комплекс «Український Єрусалим», що стало духовним завершенням цього надзвичайно важливого дня.

Проща рятувальників у Зарваниці — це не просто традиційний захід, а день єднання, духовного очищення та вшанування тих, хто щодня рятує життя, ризикуючи своїм.