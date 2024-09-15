00:57 | 17.09.2024
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Новини Тернополя 

Тернопільщина: вода забрала життя ще однієї людини

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утоплення

14 вересня о 15:40 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про те, що 13 вересня житель с. Кобилля Збаразької ТГ Тернопільського району вийшов з дому та не повернувся. 14 вересня на березі місцевого ставка виявлено речі зниклого чоловіка.

Для проведення пошукових робіт до місця події прибула група водолазно-рятувальних робіт.

На жаль трагедії уникнути не вдалося: о 18:20 водолази виявили та підняли на поверхню потонулого. Тіло передали працівникам поліції для подальшого розслідування.

Закликаємо громадян бути особливо обережними під час відпочинку на воді та дотримуватися правил безпеки.

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