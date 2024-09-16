В Україні готують запуск автоматизованих відстрочок від мобілізації

Міністерство оборони України готує запуск автоматизованих відстрочок від мобілізації

Автоматизовані відстрочки можуть запровадити для осіб, які навчаються; для опікунів трьох і більше дітей чи для осіб з інвалідністю.

Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий.

«Автоматизовані відстрочки — це гаряча тема. Розумію, що це потрібно, по-перше, з поваги до тих людей, які цього потребують. І для звільнення від роботи, яку можна не робити в ТЦК. До прикладу: люди з інвалідністю. Якщо держава про тебе знає, що в тебе є певна група інвалідності і ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді перепідтверджувати, регулярно проходити ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати, і технічно. Ми над цим працюємо. Знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні до цього підійдемо», — сказав Олег Берестовий.

Також, з його слів, автоматизовані відстрочки стосуватимуться опікунів трьох і більше дітей. А ще — відстрочки для людей, які навчаються, здобувають свою першу вищу освіту.

Крім того, ще однією важливою та затребуваною функцією Олег Берестовий назвав взяття на військовий облік онлайн, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

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