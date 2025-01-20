Тіньовий агробізнес на Тернопільщині: чому бюджети недоотримують мільярди

Радник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Михайло Апостол опублікував у мережі Facebook пост, присвячений проблемі тіньових сільськогосподарських земель в Україні, зокрема на Тернопільщині.

Перед війною аналітичний сервіс EOS Crop Monitoring запустив інтерактивну супутникову карту реального стану полів по всій території України. За допомогою цих даних стало зрозуміло, що площа сільськогосподарських угідь в країні значно перевищує офіційні дані кадастру. Зокрема, було виявлено 4,3 млн га полів на незареєстрованих землях. Ця інформація підтвердила те, про що Михайло Апостол говорив роками: значна частина врожаю в Україні вирощується на так званих “лівих” полях, які залишаються поза контролем держави.

Щодо Тернопільщини, на незареєстрованих у Держгеокадастрі полях нашого регіону вартість вирощеного врожаю лише в 2019 році сягала біля 2 мільярди гривень. Найбільше це кукурудза, зернові та соя, менше – ріпак і соняшник. Це та продукція, яка вирощується у тіні. Але чомусь жоден із відповідальних за ці роки не зміг або не захотів навести порядок. Така ж ситуація була і до війни, пише Михайло Апостол.

Аналітичні дані EOS Crop Monitoring, з точністю близько 90%, підтверджують обсяги цих “лівих” земель. Місцеві та державні бюджети недоотримують значні кошти через відсутність контролю. Сума втрат могла б бути вражаючою, але поки Михайло Апостол не озвучує її.

Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу, але хто був зацікавлений це робити? Михайло Апостол таких не бачив.

Кроки до вирішення

Робота мала б виконуватися спільно:

•Міністерством аграрної політики та продовольства України;

•Держгеокадастром;

•Податковою службою;

•Місцевими органами влади.

Ці установи мають всі необхідні повноваження та інструменти для моніторингу, контролю та врегулювання ситуації з використанням земельних ресурсів.

Михайло Апостол підкреслює важливість активної позиції громадян у вирішенні цієї проблеми. Він цитує народну мудрість: “Чому ми бідні? Бо дурні”. А можливо, не тільки дурні, але й байдужі? Він закликає до самоорганізації та активної участі у вирішенні земельних питань.

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