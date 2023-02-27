“Я відчуваю себе на своєму місці”. Дев’ятий рік тернопільський ортопед Сергій Гаріян ставить на ноги українських бійців. Лікар робить по 30 операцій в день. Чоловік каже, так наближає перемогу. Ортопед розповів Суспільному, як пристосувався до роботи в такому ритмі.

Лікар-ортопед Сергій Гаріян оперує бійців з 2014 року. Чоловік говорить, з початком повномасштабної війни навантаження на лікарню зросло вдвічі – клініка почала приймати бійців і цивільних, яких привозять евакуаційними потягами.

“Перших військових пацієнтів ми отримали 24 квітня. З 2014 року ми працюємо з важкими травмами, просто кількість їх була значно меншою. Операцій, яких ми виконували раніше 1 в місяць, то зараз робимо десятки в тиждень. Основні травми – це важкі пошкодження кінцівок, з великими дефектами як м’яких тканин, так і кісткової тканини“.

Сергій Гаріян. Фото: Суспільне Тернопіль

З усіх пацієнтів, яких оперують, 70% – це військові, а 30% – цивільні.

“Ми беремося за випадки, які треба важко і довго лікувати. Чим важчий випадок, то тим більше він наш“.

За 9 років війни, каже ортопед, характер травм, з якими працюють, змінився.

“На сто вибухово-мінних поранень, в нас можуть бути лише два поранення з вогнепальної зброї, що свідчить про більш дистанційну війну. Тобто, менше контактних боїв, а більше працює артилерія. Такі пошкодження дуже важкі, бо мають велику площу ураження і велику кінетику ураження. Як правило, це важкі рани, вони завжди забруднені, які прогностично набагато важче ведуться. Тоді, коли ми з вогнепальними пораненнями питання можемо вирішити в короткий термін – до тижня, то з деякими мінно-вибуховими ранами доводиться працювати дуже довго“.

Зараз Сергій Гаріян проводить по 30 операцій в день. Часу на відпочинок, каже, практично немає.

“Втомлюються пацієнти, втомлюються лікарі. В такому режимі роботи всі лікарі мають великий ризик потрапити в групу професійного вигорання, але є мета і віра в якнайшвидшу перемогу, тому всім вдається“.

З початку повномасштабної війни у відділенні зробили майже три з половиною тисячі операцій. В середньому це 100 оперативних втручань щотижня. У січні цього року лікарі прооперували 400 людей.

“Ми всі любимо свою роботу. Ми розуміємо, що ми робимо, якщо ми в тилу, то ми маємо робити свою роботу надзвичайно якісно для того, щоб швидко повертати до нормального життя тих пацієнтів-військових, які постраждали від війни. У мене зіркова команда лікарів молодих, освічених, вмотивованих, фізично сильних, які бажають, хочуть і можуть працювати – це дуже важливо“.

За час російсько-української війни навчилися працювати з травмами, з якими раніше не стикалися.

“Наші закордонні колеги говорять, що ми отримали найрідкісніший досвід, було б добре, якби ми його не мали, звичайно. Але враховуючи ту кількість поранених, яка все одно є, гріх не скористатися, не вчитися, не робити роботу і не аналізувати її. Адже, що таке досвід? Це аналіз своєї роботи“.

Сергій Гаріян – заслужений лікар України. У серпні минулого року отримав “Орден Святого Пантелеймона”, який лікарі називають “медичним оскаром”. Проте, говорить, найціннішими є подяки від бійців, яких зміг поставити на ноги.

“Це не державна нагорода, але це хлопці, яких я лікував з ДУКу, тоді це був “Правий Сектор”, я їх лікував і вони п’ятеро прийшли на День медика строєм сюди, віддали честь, привітали, подарували мені медаль – вона мені дуже цінна. Це на початку війни було – 2014-2015 роки. І вони прийшли сюди своїми ногами – це було приємно“.

“Орден Святого Пантелеймона”. “Орден Святого Пантелеймона”

Також у кабінеті лікар зберігає прапор. Його передали захисники Донецького аеропорту. “Бійці 3 полку спецпідрозділу подарували прапор зі своїми особистими підписами, це саме ті речі, які пам’ятаєш. Є від 140 полку центру спецоперацій подяки, є від морської піхоти, багато є. Це найдорожчі подарунки“.

Сергію Гаріяну – 45 років, 24 з них працює лікарем-ортопедом. Зараз чоловік завідує відділенням ортопедії і травматології в Тернопільській обласній лікарні.

“Я відчуваю себе на своєму місці, я відчуваю себе потрібним, реалізованим і повторюся, що бувши тут в тилу. Нічого важкого немає в тому, щоб робити свою улюблену роботу в такий важкий для країни час і робити її багато“.