Біля Тернополя знайшли мертвого чоловіка

На дорозі в напрямку села Смиківці знайшли тіло чоловіка.

24 лютого близько опівночі на лінію “102” надійшло повідомлення від лікаря бригади екстреної медичної допомоги про те, що на проїжджій частині дороги від Збаразького кільця в напрямку с.Смиківці виявили бездиханне тіло чоловіка.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 313 за межами пішохідного переходу здійснив наїзд на людину.

Потерпілий чоловік від отриманих травм помер на місці ДТП. У водія відібрали зразки крові на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із частиною 2 статті 286 ККУ.