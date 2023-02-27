На Тернопільщині функціонують гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу

Вони розміщені у трьох лікарнях області:

Про це на пресконференції розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

У кабінетах безкоштовно надають медико-соціальну допомогу жінкам, які постраждали від гендерно-обумовленого та сексуального насильства. Вони працюють цілодобово. Реалізували проєкт за підтримки ООН/UNFPA.