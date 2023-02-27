23:47 | 27.02.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині функціонують гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернопільській області функціонують гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу.

🏥 Вони розміщені у трьох лікарнях області:
✅ Тернопільській обласній клінічній лікарні
✅Кременецькій опорній лікарні
✅Чортківській центральній міській лікарні
🗣️ Про це на пресконференції розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

❤️‍🩹 У кабінетах безкоштовно надають медико-соціальну допомогу жінкам, які постраждали від гендерно-обумовленого та сексуального насильства. Вони працюють цілодобово. Реалізували проєкт за підтримки ООН/UNFPA.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *