На Тернопільщині функціонують гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу
У Тернопільській області функціонують гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу.
Вони розміщені у трьох лікарнях області:
Тернопільській обласній клінічній лікарні
Кременецькій опорній лікарні
Чортківській центральній міській лікарні
Про це на пресконференції розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.
У кабінетах безкоштовно надають медико-соціальну допомогу жінкам, які постраждали від гендерно-обумовленого та сексуального насильства. Вони працюють цілодобово. Реалізували проєкт за підтримки ООН/UNFPA.