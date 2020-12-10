Бетховен – таку назву матиме новий комплекс із розкішним виглядом на Високий замок.

Для створення ідеальної музичної композиції потрібне почуття ритму, такту, правильна форма і натхнення. Для створення комфортного житла потрібні витонченість форми, елегантність вигляду та естетика поєднання кольорів.

ЖК Бетховен розташований поміж вулицями Липинського, Городницької та Бетховена – це 5 будинків-блоків, що утворюють власну композицію.

Баланс до урбаністики навколо додасть внутрішній дворик житлового комплексу.

Спроектований “двір без автомобілів” – це гарантія безпеки, чистого повітря та активного відпочинку.

Для тих, хто любить побути наодинці – мистецькі простори та затишні відпочинкові куточки.

Панорамні вікна, тераси та засклені лоджії дозволять цілодобово відчувати себе у затишку природи.

Паркінги, дитячі центри, магазини та об’єкти побутового обслуговування додадуть комфорту до проживання у нашому ЖК.

Розкішний вигляд з вікна на Високий замок – ще одна особлива нотка серед переваг комплексу.

Квартира у житловому комплексі “Бетховен” – це мистецтво відчувати спокій!

ЖК Бетховен – симфонія щасливого життя!

Відділ продажів квартир працює на території будівництва комплексу, що у Львові, на вулиці Городницька, 47 з 9.00 до 18.00 год.

Тел.067 792 9163

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