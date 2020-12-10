16:01 | 10.12.2020
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“Креатор-Буд” стартує із будівництвом комплексу “Бетховен” у Львові

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Бетховен – таку назву матиме новий комплекс із розкішним виглядом на Високий замок. 

Для створення ідеальної музичної композиції потрібне почуття ритму, такту, правильна форма і натхнення. Для створення комфортного житла потрібні витонченість форми, елегантність вигляду та естетика поєднання кольорів. 

ЖК Бетховен розташований поміж вулицями Липинського, Городницької та  Бетховена це 5 будинків-блоків, що утворюють власну композицію.

Баланс до урбаністики навколо додасть внутрішній дворик житлового комплексу.

Спроектований “двір без автомобілів” це гарантія безпеки, чистого повітря та активного відпочинку. 

Для тих, хто любить побути наодинці мистецькі простори та затишні відпочинкові куточки. 

Панорамні вікна, тераси та засклені  лоджії дозволять цілодобово відчувати себе у затишку природи. 

Паркінги, дитячі центри, магазини та об’єкти побутового обслуговування додадуть комфорту до проживання у нашому ЖК. 

Розкішний вигляд з вікна на Високий замок – ще одна особлива нотка серед переваг  комплексу.

Квартира у житловому комплексі “Бетховен” це мистецтво відчувати спокій!

ЖК Бетховен симфонія щасливого життя!

Відділ продажів квартир працює на території будівництва комплексу, що у Львові, на вулиці Городницька, 47 з 9.00 до 18.00 год.

Тел.067 792 9163

www.creator-bud.com

 

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