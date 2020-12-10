У Тернопільській книгозбірні розповіли, як зупинити насилля

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулась зустріч читачів, учнів Української гімназії ім. Івана Франка, з представниками Патрульної поліції Тернопільської області.

Інформаційну підтримку заходу забезпечила ГО “Інформаційно-правовий центр “Права людини” (NGO «Information Legal Center «Human Rights»), надавши правову літературу по даній темі.

У формі дружньої бесіди, учасники зустрічі поспілкувались про види, причини і різноманітні наслідки насильства, а також розглянули можливості припинення і запобігання цього злочину. Зокрема торкнулись проблеми булінгу, яка, на жаль, є нерідкісним явищем у шкільному середовищі.

Поліцейські закликали дітей в жодному разі не приховувати факти насилля і при будь-яких його проявах звертатись у правоохоронні органи.

А щоби трішки зменшити емоційну напругу після обговорення серйозної і болісної теми, інспектори запропонували школярам зіграти в цікаву і дуже повчальну карткову гру «Коло безпеки».

На завершення зустрічі поліціянти роздали учасникам інформаційні буклети, а також подарували бібліотеці гру «Коло безпеки».

Щиро дякуємо учасникам заходу і нашим партнерам – Патрульній поліції міста Тернополя та області та ГО “Інформаційно-правовий центр “Права людини” за змістовне, актуальне і дуже корисне обговорення важливої теми.

Уляна Пилипчук, провідна редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей