Одна дуже хороша молода сім’я потребує допомоги. Збирають донечці на операцію. Хто має можливість, допоможіть, будь ласка.

10-річна Копач Софійка із дисплазією кульшових суглобів і підвивихом стегнової кістки уже перенесла одну операцію. Їй пересікали стегнову кістку, зробили правильний потрібний кут і зафіксували титановою пластиною.

Тепер потрібна наступна важка операція – перебивання в трьох місцях тазу, щоб накрити голівку стегнової кістки і теж зафіксувати пластинами.

На першу операцію рідні та друзі зібрали самотужки 80 000 грн. На другу операцію треба як мінімум ще раз таку суму. А це вже для молодої сім’ї надто багато.

Ми ж можемо допомогти, правда? Звісно ж, батьки Софійки та їхні друзі стараються заробити, позичити, знайти гроші. Але без допомоги небайдужих незнайомих людей, їм самим тих грошей не назбирати. Я це прекрасно розумію, бо не уявляю, де взагалі можна взяти такі гроші, не маючи родичів закордоном, багатих батьків чи власного бізнесу. Тому й прошу всіх, кому не лінь, просто перерахувати хоч скількись на картку ПБ мами – Ілони Копач: 5168 7573 6019 6556 .

Поділіться:









