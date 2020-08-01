Може здатися, що для хлопців випускний не такий важливий, як для прекрасної половини. Але це не так. Незалежно від статі, випускники прагнуть справити враження на всіх: батьків, викладачів та на своїх однокласників. Тому чоловічий костюм не менш важливий, ніж випускні сукні для дівчат. Про це свідчать вишукані образи вже колишніх одинадцятикласників, які сьогодні пройшли містом в урочистій ході випускників. Найбільшою популярністю користуються костюми сірих і синіх відтінків. Є випускники, які доповнюють свій образ й аксесуарами — краваткою, “метеликом”, хустинкою в кишені піджака.

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