У крижану воду сьогодні в Тернополі пірнали навіть діти (Фото)

Тернопільські “моржі” щороку масово пірнають у крижану воду на Водохреще. І 2019-ий не став винятком.

Сьогодні було дещо тепліше, ніж торік: температура повітря о 9:00 ранку становила -6 градусів. Втім людей без верхнього одягу це не гріло, але й не лякало. Пірнали діти, дівчата, хлопці, люди старшого віку. Кажуть, роблять це саме сьогодні для того, аби отримати запас здоров’я на цілий рік.

Першокласник Тимур занурюється у моржатник вже не вперше. Загартовувати тіло батьки хлопчика почали привчати ще з чотирьох років.

— Мені зараз 6 з половиною років, – розповів Тимур. — У крижану воду занурююся, бо хочу бути “моржем”, щоб я не боявся нічого, легко витримував холод.

Кожної суботи Тимур з татом ходить у чоловічу баню, де занурюється у холодну купіль.

Батько хлопчика Роман Кіндратюк “моржує” ще з юності, крім цього він – чемпіон України з греко-римської боротьби. Тимур змалку займається спортом, а з вересня цього року теж відвідує тренування з греко-римської боротьби. Він щодня бачить переконливий приклад, як зміцнювати і тренувати тіло, щоб вирости справжнім, витривалим мужчиною.

Для пірнальників біля “моржатника” грає оркестр, працює польова кухня, 44 окрема артилерійська бригада м. Тернопіль організувала для тернополян намет з обігрівом.

Нагадаємо, сьогодні о 12.00 год. на набережній Тернопільського ставу (біля підніжжя пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України) священнослужителі традиційних християнських церков проведуть спільне Богослужіння та здійснять чин освячення води.

Ірина Юрко.

Фото автора.

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