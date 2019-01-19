Сьогодні тернопільські козаки допомагають на кухні

Тернопільські козаки та Тернопільський клуб загартування і зимового плавання “Нептун” організували в парку “Топільче” польову кухню. Теплими стравами і чаєм безкоштовно пригощають “моржів”, які сьогодні занурюються у холодну купіль.

Як розповів “Погляду” наказний отаман Тернопільського крайового коша Українського козацтва, генерал-хорунжий Володимир Мосейко, у меню польової кухні сьогодні юшка з лосося, козацький куліш з м’ясом і чай з карпатських лісових трав.

Польова кухня розташована біля “моржатника” клубу “Нептун”.

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