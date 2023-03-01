У Тернополі за ініціативи волонтерів відкрився навчальний центр операторів БПЛА «West Guard Drones».

Центр заснований спільними зусиллями громадських організацій «Країна рівності і правди» та «Центр підтримки аеророзвідки» і командою проєкту Victory Drones.

Метою навчального центру є підготовка військовослужбовців до виконання завдань з аеророзвідки в бойових умовах за допомогою квадрокоптерів та БПЛА літачкового типу.

Як виникла ідея відкрити навчальний центр розповіла «Погляду» волонтер Юлія Мамчак. За її словами, волонтери передають багато дронів, антидронів у зону бойових дій. І бували моменти, коли дрони «жили» день-два-…п’ять. А вартість дронів є чималою.

Ми подумали чому це відбувається. І все елементарно. Хлопці пішли воювати без достатнього рівня знань та умінь. Вони вчилися, хто по ЮТУБ, хто на практиці. Їм бракує теорії, яка допомагає зберігати дрони, керувати ними та інші знання. І тому ми вирішили відкрити школу, яка допоможе отримати знання.

До відкриття навчального центру тернопільські волонтери готувалися досить довго. Спочатку закупили дрони та підписали меморандум про співпрацю з командою волонтерів Victory Drones, які об’єдналися після повномасштабного вторгнення росії, аби дати відсіч ворогу.

Навчальна програма підготовки складається з двох частин:

• Теоретичний онлайн курс від Victory Drones на тему: «Застосування технологій в умовах війни» на платформі Prometheus.

• Практичний курс з управління різними видами безпілотників, а також використання спеціалізованого програмного забезпечення.

Тренують військових чудові спеціалісти: доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж ТНТУ ім. І. Пулюя, молодший сержант Юрій Лещишин, к.м.с. з авіамодельного спорту Володимир Наконечний та запрошенні інструктори проєкту Victory Drones.

Інструктор Володимир ще з 2014 року допомагає боронити країну. Спочатку робив коптери, згодом зайнявся підготовкою військових для роботи з коптерами.

У лютому 2022 року Володимир разом ще з одним інструктором Юрієм пішли у військомат, де їх оформили на дронщиків в аеророзвідку. Чоловіки займалися охороною важливих об’єктів та паралельно навчали Нацгварію, ЗСУ.

Зараз Володимир та Юрій займаються волонтерсько-навчальною діяльністю. Зокрема, чоловіки проводять навчання у центрі операторів БПЛА «West Guard Drones».

На сьогодні навчання проходить перша група з близько 20 військових. Частина з них довчає теорію та пробує проводити перші запуски дрону. Інша частина вже тестує та запускає БПЛА у небо.

Дуже радий взяти участь у цьому проекті. Радий, що є такі унікальні спеціалісти. Ще й погода сьогодні гарна. Проведемо зараз унікальний політ, – ділиться своїми враження від навчання військовий Антон.

Командир аеророзвідки при 24 бригаді військовий з позивним «Кристал» теж зараз проходить навчання у центрі:

Ми приїхали у Тернопіль до наших добрих друзів, які зараз могли завезти нове обладнання, яке допоможе нищити русню на полі бою. Ми зараз його тестуємо, доводимо до ладу, щоб це було найбільш ефективно.

Час навчання досить короткий – п’ять днів. Але наші воїни встигають здобути такі потрібні навички, що вбережуть не тільки техніку, а багато життів.

Волонтери запрошують бажаючих військовослужбовців взяти участь у навчанні.

Зареєструватись можна, заповнивши відповідну форму: https://forms.gle/1RwRLeALF6JpufLX8 або зателефонувати за вказаним номером телефону: +38 098 30 82 935

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