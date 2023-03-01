За незаконне затримання й катування судитимуть трьох правоохоронців на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 співробітників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України, обвинувачених у завідомо незаконному затриманні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, перевищенні службових повноважень та катуванні (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 371, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 127 КК України).

За даними слідства, у липні минулого року працівники УСР незаконно затримали 3 пасажирів та водія автомобіля у Тернополі. Діючи в інтересах свого знайомого, виходячи за межі наданих їм прав та службових повноважень, правоохоронці силою витягли затриманих з авто та завдали тілесних ушкоджень, хоча потерпілі не чинили їм жодного опору. Вони впродовж 2 годин незаконно утримували чоловіків на узбіччі проїзної частини дороги з заведеними за спину руками в кайданках.

Їх дії завдали потерпілим фізичних та моральних страждань, оскільки усе це відбувалось у велелюдному місці й очевидці цієї події знімали побачене на мобільні телефони.

Завершено досудове розслідування, що здійснювалось групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.