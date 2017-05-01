Відомі українці та тернополяни розповіли інтригуючі подробиці про нинішнього іменинника – Романа Заставного

1 травня, у вихідний День міжнародної солідарності трудящих, день народження відзначає народний депутат України, колишній міський голова Тернополя Роман Заставний. “Конспіруючись” під збором вітань, “Погляд” з`ясував у знайомих з іменинником цікаві факти про нього. Зокрема, тепер знаємо, що побачив вдома у нардепа гурт Kozak System, знімаючи там кліп. Чи законослухняний громадянин пан Заставний, відповів головний полісмен області Олександр Богомол. Що побажала слухачам “Радіо Roks” незабаром почути про Романа Заставного директор ТОВ “Радіо Тон” Альона Буслович? Як Оксана Заставна познайомилися з Романом свого життя та багато іншого – в одному тексті.

Лобіст української теми

Іван Леньо, фронтмен гурту “Kozak System”

– Знаю, свого часу Kozak System зняв кліп в приватному будинку Романа Заставного. В рамках цього досвіду, вважаєте його добрим господарем?

– Безперечно, людина, яка була хорошим мером великого західно-українського міста, не може не бути добрим господарем вдома. Наше перебування в його маєтку – зайве підтвердження цього. Нам дуже там сподобалося. Дім Романа Заставного може бути зразковим для кожного українця.

– Як мені відомо, з родиною Заставних ви ще й близькі друзі, товаришуєте сім`ями. Наскільки Роман Заставний відповідає званню “друг”?

– Роман Йосипович надав нам свій будинок для зйомок кліпу абсолютно безкоштовно. Його дружина Оксана годувала всю групу і трупу (відеорежисерів, музикантів, акторів)впродовж трьох днів. Це свідчить про громадянську позицію сім`ї Заставних, розуміння того, наскільки важливо допомагати українській культурі. Гостинністю і щирістю вони здобули багатьох хороших друзів. Ми у добрих стосунках з Романом, його дружиною, дітьми до сьогодні. І йдеться не тільки про Kozak System, а й Ірену Карпу, Остапа Ступку, Сашка Положинського, Назара Дроня і його старшого брата Тараса.

Я знайомий з багатьма людьми із теперішньої чи колишньої влади, дотичними до серйозних фінансових ресурсів, впливових адміністративних можливостей. Небагато з них відзначаються простотою у спілкуванні, схильністю допомагати в створенні культурних проектів, мало хто по-справжньому патріот своєї країни, як Роман. Йдеться про альтруїзм, якого в Україні зараз дуже не вистачає. Приємно, що Роман належить до зразкових альтруїстів і є лобістом української теми, звідси – і надійним другом.

– І наостанок, неминуче запитання: що побажаєте імениннику?

– Мені хотілося б, що б він просто залишався тим, ким є зараз. Нехай у його житті якомога рідше трапляються погані люди. І, звісно, – міцного здоров’я імениннику!

Разом з 17-ти років

Дружина Оксана Заставна

– Оксано Петрівно, розкажіть, будь ласка, як познайомилися з Романом свого життя?

– Це були студентські, молоді роки. Нам було по 17 років. Навчалися в одній групі в Тернопільському національному економічному університеті. Зустрічатися почали на третьому курсі, одружилися – на четвертому.

– Що змусило вас закохатися в чоловіка?

– Мабуть, на це вплинуло відчуття захищеності поруч з ним. В усьому, що він робить, викладається сповна. Ніколи не робить чогось наполовину. Це не може не вабити.

– Хотілося коли-небудь змінити щось у характері чоловіка?

– Можливо, хотіла б додати в його характер більше спокою і гармонії. Квапливий спосіб життя, все-таки, дуже виснажує здоров’я.

– Побажанням властиво здійснюватися. Що адресуєте чоловіку, аби він встиг реалізувати це до наступного дня народження?

– Бажаю йому побувати в тривалій подорожі, нарешті добре відпочити.

Стосунки з синами

Син Андрій Заставний, студент 4 курсу відділення “Країнознавство” інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка

– Чи легко вам домовитися з батьком? Яка “мова” найбільш дієва з ним?

– З татом домовитись досить тяжко, адже він трохи впертий.

Жодних особливих “мов” не використовую. Завжди кажу, як думаю. У стосунках з батьком, на мою думку, взагалі не слід використовувати якихось прийомів чи, навпаки, замовчувати про щось.

– Пригадайте знакову історію з дитинства, пов’язану за татом.

– Є одна історія про те, як тато перший і останній раз сходив на батьківські збори, коли я був школярем. Це був 4 клас, якщо не помиляюсь. Класний керівник повідомила тоді, що двоє учнів поламали двері в шафці. Хто це, їй не відомо. Тато, прийшовши додому, зразу поставив питання, чи я причетний до цього. Я відповів ствердно. Хоча він навіть і не сумнівався. Не пам’ятаю, якщо чесно, чи він кричав на мене тоді, але те, що не сумнівався, що таке міг зробити я, радує (усміхається – ред.).

– Цікаво, який подарунок ви підготували Роману Йосиповичу на день народження?

– Для мене більш притаманна спонтанність у підготовці подарунку. Тому, як тільки десь побачу щось, що сподобається, на мою думку, батьку, – це і буде подарунком.

Домашній стіл – найкраща кухня

Син Петро Заставний, аспірант Тернопільського національного економічного університету, вивчає фах юриста, консультант у ресторані “Jan Amor”

– Петре, ви, мабуть, добре обізнані з кулінарними вподобаннями Романа Йосиповича?

– Батько любить мамину їжу. Домашній стіл для нього – найкраща кухня. У зв’язку з обставинами роботи, їсть двічі в день – снідає і вечеряє вдома.

– Які риси характеру тата впізнаєте в собі?

– Цілеспрямованість, впертість і відкритість.

– Коли когось вітають, то зазвичай бажають того, чого ще нема в іменинника. Що адресуєте батьку в день народження?

– Побільше відпочивати і якнайменше стресових ситуацій.

Законослухняний громадянин

Олександр Богомол, начальник головного управління національної поліції у Тернопільській області, полковник поліції

– Олександре Миколайовичу, ви давно знаєте Романа Заставного?

– Впродовж кількох років.

– Як правоохоронець вважаєте народного депутата Заставного законослухняним?

– Скарг на порушення закону з його боку не було. Кримінальних проваджень щодо нього ми не розслідували. Тож можна зробити висновок, що Роман Заставний законослухняний громадянин.

– Чого в характері Романа Йосиповича побажаєте не позбутися?

– Він чоловік розумний, толерантний, мудрий, тож побажаю йому не змінюватися.

“Колишніх мерів не буває!”

Максим Бурбак, голова депутатської фракції політичної партії “Народний Фронт” у Верховній Раді VIII скликання

– Які якості характеру вирізняють Романа Заставного з вашої команди “Народний фронт”?

– Роман – людина, в якій не сумніваєшся. Ми з ним пліч-о-пліч йдемо ще з самого початку роботи «Фронту Змін». Тому я добре знаю, що він надійний товариш, завжди прийде на допомогу, дасть мудру пораду. Знаю його як працьовиту і цілеспрямовану людину, яка дуже вболіває за свою справу, за країну. В нашій команді він один з тих, на кого рівняються молоді депутати.

– Як вважаєте, чи допомагає парламентарю в Верховній Раді його колишній досвід роботи Тернопільським міським головою?

– Скажу відверто, в парламентській залі Роман сидить по праву руку від мене. Разом із ще одним міським головою Чернівців – Миколою Федоруком. Тобто два потужні мери – поряд! Тому бачу і знаю, наскільки важливий досвід роботи міським головою в парламентській діяльності. Передусім, в розробці питань щодо впровадження реформи децентралізації влади. Роман добре знає проблеми місцевого самоврядування, як їх можна вирішити. Працює над тим, як законодавчо врегулювати розвиток місцевих громад. Тому що колишніх мерів не буває!(усміхається – ред.).

– Що нетривіального побажаєте імениннику?

– Не втрачати темпу і запалу. Попереду ще багато роботи. Тому кому, як не Роману із командою «Народного фронту», працювати на розвиток і європейське майбутнє України. З днем народження, друже! Нехай твої справи возвеличують тебе більше, ніж слова!

Збіг сприятливих обставин

Степан Барна, голова Тернопільської обласної державної адміністрації.

– Яке ставлення народного депутата Романа Заставного до проблем Тернопільської області з вашої точки зору?

– Позитивне. Напевно, вперше за всю історію парламентаризму ми маємо сформовану міжфракційну депутатську групу «Тернопільщина», яку очолює Роман Заставний. Завдяки спільним зусиллям нам вдається робити багато добрих справ. Наприклад, вдалося затвердити перспективний план об’єднання громад, що дало можливість торік залучити понад 141 мільйон гривень в інфраструктуру 26 територіальних громад області. Якби не позиція нашої фракції та міжфракційного об’єднання, не могли б розглядати можливості реалізації цих проектів. Тепер спільна позиція депутатів міжфракційної групи дає можливість реалізувати проекти з будівництва дороги М-19 Тернопіль-Дубно.

– Часто буває, коли людина потрапляє на верхівки влади, наприклад, дотелефонуватися до неї вкрай складно або й взагалі неможливо. Роман Йосипович легко йде з вами на контакт?

– У нас ніколи не було проблем із комунікацією. Ми в будь-який час доби можемо один до одного додзвонитися. Так триває ще з 2004 року.

– Степане Степановичу, маєте нагоду передати вітання з днем народження Роману Заставному через нашу публікацію. Скористаєтесь?

– Бажаю Роману Йосиповичу міцного здоров’я, наснаги, благополуччя, невичерпної сили у виснажливій роботі за добробут країни загалом та Тернопільщини зокрема. Нехай Бог його оберігає й дарує многая літа!

Завжди – оптиміст

Альона Буслович, директор ТОВ “Радіо Тон”

– Цікаво, по чому можна впізнати Романа Заставного на радіо?

– Він завжди говорить з оптимістичним настроєм, готовністю до дискусії із будь-якого питання.

– Чим він відрізняється від інших політиків?

– Не боїться гострих запитань, не уникає відповідальності як за власні діяння, так і за партійні справи.

– Що побажаєте слухачам “Радіо Roks” незабаром почути про Романа Заставного?

– Щоб він став щасливим дідусем! А якщо серйозно: тернополяни чекають на чесну і ґрунтовну оцінку справ у місті…

“Живи довго, роби більше!“

Михайло Гросуляк, голова “Гільдії рестораторів Тернопільщини”

– У центрі Тернополя розташовані кілька ресторанів, які належать сім`ї Заставних. Вважаєте їх своїми конкурентами?

– Авжеж, вважаю. Вони серйозні і потужні люди, які в ресторанному бізнесі зробили великий крок вперед. Мені приємно, що такі люди з’явилися на горизонті Тернополя. Завдяки конкуренції, всі ми стаємо кращими.

– Знаю, ви давно знайомі з нинішнім іменинником. Яке враження про нього?

– Враження від Романа – суцільний позитив. Ще коли він був міським головою Тернополя, я, як господарник, жодного утиску від мерії не відчував. Навпаки, мав підтримку.

– Що побажаєте роману Заставному на день народження?

– Живи довго, роби більше!

Підготувала Ірина Юрко.