Обласний чемпіонат з футболу набирає обертів
30 квітня відбулися матчі стартового туру в вищій лізі чемпіонату Тернопільської області з футболу та другого туру в першій лізі.
Чемпіонат обіцяє бути цікавим, адже вже в перших матчах фаворити чемпіонату не завжди можуть дати собі лад у поєдинках з дебютантами подібних змагань. Так, справжньою сенсацією першого туру в вищій лізі стала виїзна поразка команди «ДСО-Поділля» (Тернопільський район) з її зірковими гравцями Андрієм Гринченком та Юрієм Беркитою, від ФК «Зборів» – 1:2. Долю поєдинку вирішили два голи зборівчан у першому таймі. Їх авторами стали Назар Головко та Ігор Муравський. І хоча команда ДСО на початку другої 45-хвилинки скоротила розрив у рахунку – відзначився Юрій Сорочак, але на більшого підопічним Володимира Джуглея не вистачило сил.
Результати матчів
Вища ліга
ФК «Зборів» – «ДСО-Поділля» (Тернопільський район) – 2:1 (Н. Головко, 3, І. Муравський, 36 – Ю. Сорочак, 47).
ФК «Козова» – «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – 1:5 (А. Мартинюк, 90+3 – Р. Мельник, 14, з пен., 49, О. Паламар, 42, Д. Русанюк, 67, Р. Ціх, 84).
ФК «Бережани» – «Прогрес» (Заліщики) – 1:0 (А. Бойчук, 77).
Поєдинок «Кристал» (Чортків) – «Буревісник» (Кременець) перенесено на резервний день.
Турнірна таблиця. Вища ліга
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Агрон-ОТГ»
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
|ФК «Зборів»
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
|ФК «Бережани»
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4
|«Прогрес»
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|5
|«ДСО-Поділля»
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
|ФК «Козова»
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|7
|«Кристал»
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8
|«Буревісник»
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Перша ліга
ФК «Копичинці» – ФК «Збараж» – 2:1 (Р. Ватраль, 57, Н. Мороз, 66, В. Онуфреїв, 49).
ФК «Скалат» – «Збруч» (Підволочиськ) – 0:6 (В. Рибак, 8, І. Гапанович, 45+1, Д. Познанський, 73, 84, 86, Б. Козак, 90).
«Тривалети» (Кременецький район) – ФК «Трибухівці» (Бучацький район) – 3:0 (С. Дмитрук, 10), Я. Єфремов, 70, О. Боднарчук, 72).
ФК «Скала-Айва» (Скала-Подільська) – ФК «Шумськ» – 3:0 (І. Плосконіс, 39, 76, Р. Черепій, 44).
Матч ФК «Грабовець» – «Нива» (Теребовля) буде зіграно 3 травня.
Турнірна таблиця. Перша ліга
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Збруч»
|2
|2
|0
|0
|7:0
|6
|2
|«Тривалети»
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
|«Скала-Айва»
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|4
|ФК «Копичинці»
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
|ФК «Збараж»
|2
|0
|1
|0
|2:3
|1
|6
|ФК «Трибухівці»
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
|7
|ФК «Шумськ»
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|8
|ФК «Скалат»
|1
|0
|0
|1
|0:6
|0
|9
|«Нива»
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10
|ФК «Тренопіль-Педліцей»
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11
|ФК «Грабівці»
|–
|–
|–
|–
|–
|–