Обласний чемпіонат з футболу набирає обертів

30 квітня відбулися матчі стартового туру в вищій лізі чемпіонату Тернопільської області з футболу та другого туру в першій лізі.

Чемпіонат обіцяє бути цікавим, адже вже в перших матчах фаворити чемпіонату не завжди можуть дати собі лад у поєдинках з дебютантами подібних змагань. Так, справжньою сенсацією першого туру в вищій лізі стала виїзна поразка команди «ДСО-Поділля» (Тернопільський район) з її зірковими гравцями Андрієм Гринченком та Юрієм Беркитою, від ФК «Зборів» – 1:2. Долю поєдинку вирішили два голи зборівчан у першому таймі. Їх авторами стали Назар Головко та Ігор Муравський. І хоча команда ДСО на початку другої 45-хвилинки скоротила розрив у рахунку – відзначився Юрій Сорочак, але на більшого підопічним Володимира Джуглея не вистачило сил.

Результати матчів

Вища ліга

ФК «Зборів» – «ДСО-Поділля» (Тернопільський район) – 2:1 (Н. Головко, 3, І. Муравський, 36 – Ю. Сорочак, 47).

ФК «Козова» – «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – 1:5 (А. Мартинюк, 90+3 – Р. Мельник, 14, з пен., 49, О. Паламар, 42, Д. Русанюк, 67, Р. Ціх, 84).

ФК «Бережани» – «Прогрес» (Заліщики) – 1:0 (А. Бойчук, 77).

Поєдинок «Кристал» (Чортків) – «Буревісник» (Кременець) перенесено на резервний день.

Турнірна таблиця. Вища ліга

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 «Агрон-ОТГ» 1 1 0 0 5:1 3 2 ФК «Зборів» 1 1 0 0 2:1 3 3 ФК «Бережани» 1 1 0 0 1:0 3 4 «Прогрес» 1 0 0 1 0:1 0 5 «ДСО-Поділля» 1 0 0 1 1:2 0 6 ФК «Козова» 1 0 0 1 1:5 0 7 «Кристал» – – – – – – 8 «Буревісник» – – – – – –

Перша ліга

ФК «Копичинці» – ФК «Збараж» – 2:1 (Р. Ватраль, 57, Н. Мороз, 66, В. Онуфреїв, 49).

ФК «Скалат» – «Збруч» (Підволочиськ) – 0:6 (В. Рибак, 8, І. Гапанович, 45+1, Д. Познанський, 73, 84, 86, Б. Козак, 90).

«Тривалети» (Кременецький район) – ФК «Трибухівці» (Бучацький район) – 3:0 (С. Дмитрук, 10), Я. Єфремов, 70, О. Боднарчук, 72).

ФК «Скала-Айва» (Скала-Подільська) – ФК «Шумськ» – 3:0 (І. Плосконіс, 39, 76, Р. Черепій, 44).

Матч ФК «Грабовець» – «Нива» (Теребовля) буде зіграно 3 травня.

Турнірна таблиця. Перша ліга

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 «Збруч» 2 2 0 0 7:0 6 2 «Тривалети» 2 2 0 0 5:0 6 3 «Скала-Айва» 2 1 1 0 4:1 4 4 ФК «Копичинці» 1 1 0 0 2:1 3 5 ФК «Збараж» 2 0 1 0 2:3 1 6 ФК «Трибухівці» 2 0 0 2 0:4 0 7 ФК «Шумськ» 2 0 0 2 0:5 0 8 ФК «Скалат» 1 0 0 1 0:6 0 9 «Нива» – – – – – – 10 ФК «Тренопіль-Педліцей» – – – – – – 11 ФК «Грабівці» – – – – – –