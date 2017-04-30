Деталі Тернополя. Неймовірні будинки з ризалітами (фото)

Особливо мені подобаються будинки з ризалітами.

Перш за все тому, що мають особливо ефектний вигляд. А, крім того, їх не так часто побачиш у місті, тому знаходження кожного такого нового — непересічна подія.

Красиві вони як ззовні, так і зсередини, адже часто мають широкі світлові вікна, а вигин сходів тут особливо ефектний.

Такі будинки можна відшукати, зокрема, на вулицях В’ячеслава Чорновола, Руській, Миколи Коперника, бульварі Тараса Шевченка.

Анна Золотнюк.