Деталі Тернополя. Неймовірні будинки з ризалітами (фото)
Особливо мені подобаються будинки з ризалітами.
Перш за все тому, що мають особливо ефектний вигляд. А, крім того, їх не так часто побачиш у місті, тому знаходження кожного такого нового — непересічна подія.
Красиві вони як ззовні, так і зсередини, адже часто мають широкі світлові вікна, а вигин сходів тут особливо ефектний.
Такі будинки можна відшукати, зокрема, на вулицях В’ячеслава Чорновола, Руській, Миколи Коперника, бульварі Тараса Шевченка.
Анна Золотнюк.