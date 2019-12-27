На Тернопільщиі посеред дороги загорівся автомобіль

26 грудня о 13:31 на автодорозі між с. Гаї Шевченківські та с. Лозова Тернопільського району виникла пожежа легкового автомобіля «BMW X5», що належить жителю с. Ігровиця. Вогнем знищено даний автомобіль, який на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу був повністю охоплений вогнем. Причина виникнення пожежі встановлюється. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

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