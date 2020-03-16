У США починають клінічні випробування вакцини від коронавірусу

У США 16 березня почнуться клінічні випробування вакцини від коронавірусу, пандемію якого раніше оголосила ВООЗ, повідомляє «Голос Америки» з посиланням на представника американського уряду.

Випробування фінансуються Національними інститутами охорони здоров’я США і пройдуть у дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сіетлі, йдеться в повідомленні.

Випробування розпочнуться з 45 здорових добровольців у віці від 18 до 55 років. Їм будуть введені різні дози препарату, розробленого Національними інститутами охорони здоров’я та компанією Moderna.

Зараження волонтерів виключене, бо препарат не містить самого вірусу. Мета тестування полягає в тому, щоб переконатися, що вакцини не мають серйозних побічних ефектів, після чого можна буде приступити до більш широких випробувань.

У квітні також можливий початок клінічних випробувань антикоронавірусної вакцини, розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії і випробувальному центрі в Канзас-сіті. У випробуваннях візьмуть участь кілька десятків добровольців.

Над створенням вакцини проти коронавірусної інфекції працюють десятки дослідницьких організацій в усьому світі. Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявляла, що перша вакцина від вірусу може з’явитися не раніше, ніж через півтора року.

Від грудня, коли спалах нового коронавірусу почався в Китаї, у світі ним заразилися майже 170 тисяч людей, понад 6,5 тисячі померли.

Захворювання COVID-19 спричиняється коронавірусом SARS-CoV-2, раніше відомим як 2019-nCoV, що належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, в інших – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем. Це може перерости в пневмонію, що може стати смертельною. Більшість хворих видужує; помирають переважно люди з ослабленою імунною системою, зокрема літні.