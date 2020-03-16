У Тернополі дзвони закликатимуть до молитви за відвернення коронавірусу

Через пандемічну ситуацію поширення вірусу COVID-19, що викликає занепокоєння у цілому світі, з благословення Високопреосвященного Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Кир Василія (Семенюка), в час карантину в нашому місті, священнослужителі Архикатедрального Собору щоденно молитимуться молебень за оздоровлення недужих, за всіх медичних працівників, та за відвернення загрози поширення інфекції.

Молитва відбуватиметься щоденно о 13 годині в Архикатедральнгому Соборі, напередодні вже традиційної молитви Хресної Дороги за Мир в Україні. Пригадуємо, що храм залишається відчинений для молитви та участі вірних у всіх Богослуженнях, які відбуваються згідно графіку. Однак, є можливість долучитися до молитви за посередництвом засобів комунікації – усі Богослуження з храму транслюються на YouTube Каналі Архикатедрального Собору .

О 13 годині також на дзвіниці храму дзвонитиме дзвін, щоб закликати вірних до молитви. Крім того, дзвін є давнім інструментом не тільки сповіщення про церковні події, але його вібрація, очищує навколишній простір від хвороботворних мікробів. Молекулярні структури вірусів грипу, чуми, скарлатини, кору, тифу, холери згортаються й перетворюються на кристалики. Відбувається справжня стерилізація повітря. Пригадуємо, що напередодні Архиєпископ і Митрополит звернувся до вірних з особливим закликом про те що: «Християни є тими, хто найменше піддаються паніці, оскільки свідомі, що людське життя протікає не у координатах випадковостей, а у просторі волі Божої, позначеної Його присутністю, Його опікою та Його любов’ю.» Митрополит пригадав, що найдієвішим засобом протистояння гріху та його наслідку – хворобі є молитва. Зважаючи на імовірність поширення цієї інфекції в Україні, Митрополит Василій закликав усіх: «бути пильними та відповідальними, дотримуватися розпоряджень та рекомендацій державної та місцевої влади і санітарних служб.»