Побачити свій хребет зі всіх точок – можна в центрі Тернополя на КТ нового покоління

Комп’ютерна томографія хребта – це високоінформативний сучасний метод діагностики запальних, дегенеративно-дистрофічних, посттравматичних та пухлинних уражень хребетного стовпа і структур спинного мозку. При дослідженні рентгенівські промені пошарово проникають через досліджуваний орган. Різна щільність ділянок хребта відображається у вигляді вогнищ різного ступеня фарбування. То ж лікар може детально розглянути патологічне утворення і встановити точний діагноз.

Сучасні комп’ютерні томографи (спіральні мультизрізові) – мають низьку дозу опромінення і короткочасну тривалість обстеження. Так мультиспіральну КТ хребта проводять в «Оксфорд Медікал Тернопіль». До того ж, КТ відділу хребта там вартує всього лиш 750 грн!

Лікар направляє пацієнта на КТ хребта при:

стійкому больовому синдромі (в області шиї, грудної клітки, спини, попереку);

порушенні чутливості в руках, ногах, на різних ділянках тіла;

зміні рухової активності (слабкість, підвищений або знижений м’язовий тонус);

порушенні функції тазових органів (нетримання сечі).

Також ця КТ показана у випадку травми (забиття, компресійного перелому), при виявленні змін, які потребують дообстеження, при можливому ураженні спинного мозку.

Дослідження хребта дозволяє виявити такі захворювання:

остеохондроз, протрузії (випинання дисків хребців), міжхребцеві грижі, звуження спинномозкового каналу;

абсцеси в області хребетного стовпа, запальні зміни;

новоутворення хребців і спинного мозку (менінгіоми, невриноми, епендимоми, астроцитоми, гліобластоми);

вроджені аномалії розвитку хребців, спинного мозку;

переломи тіл хребців, травматичне ушкодження спинного мозку (здавлення, розриви);

туберкульозне і метастатичне ураження хребців.

При ураженні судин лікар може рекомендувати пацієнту виконати більш інформативний метод КТ – з контрастом. Завдяки цьому методу можна вчасно виявити зміни судин, попередити крововилив (інсульт). Своєчасна діагностика за допомогою КТ з контрастом дозволяє виявити аневризму і попередити небезпечні ускладнення.

Якщо звичайна комп’ютерна томографія триває не довше 5 хвил, то при використанні контрасту час процедури збільшується всього до 20-30 хвил. Але й діагностична точність цього методу при певних захворюваннях в рази вища.

Під час дослідження пацієнт не відчуває ніякого дискомфорту.

У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» дослідження одного відділу можна зробити лише за 750 грн та виконується на найсучаснішому томографі останнього покоління SOMATOM Go.UP, який має такі переваги:

діагностика дозволяє отримати чіткі тривимірні зображення хребців;

безболісна, неінвазивна надзвичайно точна методика (іноді рекомендовано введення контрастної речовини);

дозволяє пошарово вивчити стан кісткових структур, судин і м’яких тканин;

застосовується в екстрених випадках при посттравматичних порушеннях.

Після проведеної КТ пацієнту видають цифровий носій із матеріалами проведеного дослідження та заключення лікаря.

Більше інформації на сайті: https://ternopil.oxford-med.com.ua/viddilennya/computerna-tomografiya/kt-hrebta/

Запис на КТ хребта за тел. (068) 752 52 52 та (0352)52-52-52.