У Бережанах горів гараж з автомобілем

29 травня о 15:36 в м. Бережани Тернопільського району виникла пожежа гаражного приміщення на території приватного домогосподарства.

Внаслідок пожежі вогнем знищено гаражне приміщення на площі 20 м. кв., автомобіль Ford Fiesta , господарський інвентар, пошкоджено покриття господарської будівлі на площі 40 м.кв., речі домашнього вжитку, автомобіль Ford Sierra та скутер Honda Dio.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 7 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю, 1 суміжну житлову будівлю, автомобіль Ford Sierra та скутер Honda Dio.





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