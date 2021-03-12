“Велике будівництво” – це не лише спорудження об’єктів інфраструктури, а й нові робочі місця, – Володимир Труш

Програма «Велике будівництво» – це не лише спорудження об’єктів інфраструктури, ремонт та будівництво доріг, а й нові робочі місця та додаткові надходження у місцеві бюджети.

На цьому наголосив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш під час брифінгу.

«Хоча 2020 рік був сповнений викликів, один з яких – пандемія COVID-19, нам вдалося зробити чимало. Так, минулого року ми відремонтували, збудували та реконструювали 14 об`єктів. Це садочки, школи, спортивні об`єкти. Деякі з них – наприклад, школа у Хоросткові, де останній раз капітальний ремонт проводили кілька десятків років тому. І таких прикладів є чимало. А цього року у нас не менш амбітні плани – у рамках програми «Велике будівництво» на Тернопільщині заплановано реалізувати 16 проектів. Для цього в держбюджеті передбачено понад 120 млн. гривень. До програми включено п’ять шкіл, чотири стадіони, садочок та спортивний комплекс, ЦНАП та чотири об’єкти економічного спрямування», -зазначив Володимир Труш.

Також у планах – продовження будівництва спортивного об`єкту «Водна арена Тернопіль». На будівництво другої черги з Фонду виділять понад 15,7 млн грн. За ці кошти планують провести будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу. Проектом передбачено зведення шести причалів, елінгів з благоустроєм, стартову вишку на 1000 м, системи доріжок «Альбано», обвідний канал з мостом на відмітці 500 м.