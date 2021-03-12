Тернополяни почують унікальну 10-тиструнну гітару

У неділю, 14 березня у студії 48.space виступить Дмитро Радзецький – український гітарист та композитор, вперше у Тернополі презентує свій проєкт «RADZ: Сонцестояння», у якому виконуються власні композиції в поєднанні з мінімалістичними та ембієнтальними творами Джона Кейджа і Стіва Райха.

Всі твори виконуються Дмитром на авторському інструменті – 10-ти струнній MIDI Радз-гітарі, єдиному в своєму роді інструменті, який поєднує в собі електро-гітару, бас-гітару, синтезатор і має рояльний діапазон звукоряду.

Завдяки сучасним технологіям виконання Дмитром на цьому інструменті може скласти конкуренцію ансамблю з декількох музикантів. Слухачі будуть здивовані «рояльним звучанням» у виконанні оригінальної фортепіанної музики Джона Кейджа, а також одноосібним виконанням опусу Стіва Райха, створеним в оригіналі для 11-ти гітар!

Дмитро Радзецький – дипломант багатьох міжнародних конкурсів, учасник фестивалів Гогольфест, Джаз Коктебель, Німі Ночі, Порто Франко, ZixZixZone, Monofest, 16+, Донкульт, Книжковий Арсенал.

Виступав з концертами і приймав участь у фестивалях академічної, експериментальної, джаз і рок-музики у багатьох містах України, Польші, Німеччини, США, Ізраїлю, Чехії, Словаччини, Нідерландів.

Учасник проекту експериментальної музики “Supremus”, рок-колективу “SЮR Band”, електронно-акустичного гітарного дуету “Big Second”. Засновник, керівник і диригент єдиного в країні “Українського Імпровізаційного Оркестру”, який працює в жанрах сучасної академічної музики, авангарду, вільної імпровізації та фрі-джазу.

На рахунку Дмитра 12 альбомів у складі різних музичних колективів. У різних проектах співпрацював з такими видатними музикантами як: Тоні Левін, Пет Мастелотто, Маркус Ройтер («KING CRIMSON»), Філ Мінтон, Фред Лонберг-Хольм, Ед Менн і Денні Уоллі (Frank Zappa Band), Ден МакКафферті («Nazareth»), Джон Лоутон («Uriah Heep»), Грем Боннет («Alkatrazz»), «Bang on a can All-Stars».

В рамках музичного проекту “RADZ” провів три європейських тури (2016, 2017, 2019 р.р.)

У Тернополі концерт пройде у камерній студії 48.space на вул. Білецькій, 51. Кількість місць обмежена, деталі у події – ТУТ