Варстість майна Мишковицького спиртазаводу під час аукціону збільшилась майже у 26 разів

12 березня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” (спиртове виробництво), за результатами якого до держбюджету мають надійти 181 000 000 грн.

За право власності на актив на відкритих торгах змагалися восьмеро учасників, які збільшили ціну майже у 26 разів – зі стартових 7 291 753 грн. до 181 000 000 грн.

Місце розташування об’єкта – Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців (вулиця Леніна), 1; Тернопільська область, Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Лесі Українки (вул. Дзержинського), 32.

Успішна приватизація цього активу є складовою демонополізації спиртової галузі, що стартувала у 2020 році.

Детальніше про приватизацію спиртової галузі та найближчі аукціони: https://bit.ly/3uWLWLA

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