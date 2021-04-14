Ледь не вбив дошкою від паркана: на Кременеччині чоловік отримав 3 роки за ґратами за насильство над сусідкою

Трагедія сталась у середині серпня минулого року. Це була субота, відтак і потерпіла, і її кривдник порались кожен на своєму подвір’ї. Перший не стримався чоловік та буркнув щось образливе молодиці. Гостра на язик, та не забарилася з відповіддю. Відтак укотре виникла сварка.

У розпал конфлікту сусід схопив довгий дерев’яний брусок, що лежав біля паркана, й кинув у жінку. Оскільки відстань була невелика – 8-10 м, палка потрапила прямо в ціль. Точніше – у голову сусідки й проламала їй череп. Від удару потерпіла знепритомніла і впала. Побачивши, що з рани бризнула кров, кривдник поспішив не на допомогу, а сховався у хаті.

На щастя, матір побачила з вікна, що з донькою трапилось нещастя, й кинулася їй на допомогу – підняла з землі, завела до кімнати та викликала «швидку». Оскільки травма була важка, потерпілу ушпиталили до лікарні.

Варта зазначити, що навіть сім місяців потому на час розгляду кримінального провадження у Кременецькому районному суді поранена за станом здоров’я не змогла бути присутньою на засіданні.

Відтак суд визнав чоловіка винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння (ч.1 ст. 121 КК України). Однак врахував, що він раніше не судимий, визнає свою вину й повністю відшкодував моральну та матеріальну шкоду, що є пом’якшуючими обставинами. Водночас і те, що потерпіла наполягала, аби її кривдника позбавили волі, а тому призначив гарячому на руку сусідові реальних 3 роки тюрми.

Швидше за все, засуджений оскаржить свій вирок у суді апеляційної інстанції.

Марина Криниця, Номер Один.