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Вважався зниклим безвісти за особливих обставин, – Ангелом додому повертається Володимир Сторожук з Тернопільщини

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Стало відомо про загибель ще одного Захисника України, жителя Заліщицької громади старшого матроса Володимира Васильовича Сторожука, повідомляють у міській раді.

З 1 квітня 2025 року Володимир Сторожук вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області.
На жаль, відповідно до офіційного сповіщення військової частини, Захисника ідентифіковано. Датою його загибелі визначено 1 квітня 2025 року.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав Володимира. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

Вічна пам’ять і слава Герою України.

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