«Без сцени музикант не може розвиватися»: Сергій Маловічко про Тернопільський мистецький коледж та його нові можливості

Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької – єдиний в області заклад такого профілю, який готує музикантів-виконавців професійних творчих колективів та викладачів мистецьких шкіл. У коледжі навчається майже 300 студентів, а його випускники очолюють провідні мистецькі заклади України.

Про досягнення коледжу, новий концертний зал, успіхи студентів та плани на майбутнє розповів «Погляду» виконувач обов’язків директора Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Сергій Маловічко.

«Наш коледж єдиний в області готує і професійних виконавців, і викладачів»

Цьогоріч коледж відзначив 68 років від дня заснування. З якими здобутками заклад підійшов до цієї дати?

— Для мене це особлива історія, адже коледж — моя альма-матер. Тут я навчався з 1987 року, після цього продовжив освіту у Львівській музичній академії, повернувся і з 1996 року працюю викладачем. Пройшов різні етапи роботи — був головою предметно -циклової комісії, головою профспілки, а нині виконую обов’язки директора.

Коледж живе й розвивається відповідно до нового законодавства про фахову передвищу освіту. Ми зберегли колектив, контингент студентів, активно працюємо над розвитком матеріальної бази та продовжуємо готувати висококваліфікованих фахівців.

Чим сьогодні Тернопільський мистецький фаховий коледж відрізняється від інших мистецьких навчальних закладів?

— Насамперед тим, що це єдиний в Тернопільській області заклад, який готує і викладачів мистецьких шкіл, і артистів для професійних ансамблів, оркестрів, хорів тощо. А також концертмейстерів, диригентів хорових та інструментальних колективів. Це наша особливість і водночас велика відповідальність.

Коледж має багаторічні традиції та високий авторитет, який сформували покоління випускників. Саме завдяки їм наш заклад добре знають не лише на Тернопільщині, а й далеко за її межами.

Які спеціальності та напрямки підготовки зараз найбільше цікавлять абітурієнтів?

— Традиційно популярними залишаються фортепіано, струнні, народні та духові інструменти, хорове диригування, вокал, теорія музики. Але останніми роками особливо зріс інтерес до відділу мистецтва естради.

Цей напрямок започаткував Юрій Кіцила – на жаль, уже покійний наш викладач, композитор, аранжувальник, заслужений діяч мистецтв України. Відділ активно розвивається, а кількість охочих вступити постійно зростає. Сьогодні там навчаються майбутні естрадні піаністи, саксофоністи, вокалісти, ударники. А також бандуристи. Здавалося б класичний український народний інструмент, правда? Але він має величезне естрадне майбутнє, і наші студенти та викладачі це доводять!

Водночас достатньо сильними залишаються духовий та народний відділи. Ми приділяємо велику увагу колективному музикуванню, адже маємо духовий, народний, естрадний та симфонічний оркестри, хор «Соломія» та інші творчі колективи.

«Маємо студентів із кількох областей України»

Скільки студентів навчається в коледжі сьогодні?

— Наразі в коледжі навчається 295 студентів. Ми маємо ліцензований обсяг у 90 вступників щороку й уже четвертий рік поспіль набираємо його повністю.

Для нас це дуже важливий показник, особливо в умовах війни, коли багато молоді виїжджає за кордон.

Географія студентів досить широка. До нас вступають не лише мешканці Тернопільщини, а й молодь із Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Одеської, Закарпатської, Рівненської областей. Також навчаються діти з числа внутрішньо переміщених осіб.

Якими успіхами студентів та викладачів ви найбільше пишаєтеся останнім часом?

— Наші студенти регулярно стають переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Це гран-прі, перші, другі та треті місця на престижних мистецьких змаганнях. Практично немає у нас музичних солідних і престижних конкурсів, у яких не брали би участь наші студенти.

Ми намагаємося максимально їх підтримувати. Попри складні умови, шукаємо можливості для поїздок, залучаємо спонсорів, допомагаємо організувати виступи.

Особливо тішить те, що діти прагнуть виступати наживо. Для музиканта сценічний досвід є надзвичайно важливим.

І ще одне. З часу заснування відомою диригенткою Оксаною Линів Молодіжного симфонічного оркестру України у 2016 році – у його складі постійно є вихованці нашого мистецького коледжу. Цей факт свідчить про надзвичайно високий професійний рівень і наших викладачів, і наших студентів! Потрапити до основного складу оркестру непросто і треба пройти жорсткий конкурс. Хто не знає, то поясню – оркестр формується із талановитої молоді з 12 до 25 років з різних куточків України, він дає концерти на різних відомих сценах світу і є платформою для професійного розвитку та становлення музиканта.

Розкажіть про відомих випускників.

— Таких випускників дуже багато. Ми пишаємося ректором Львівської національної музичної академії Ігорем Пилатюком, ректоркою Одеської національної музичної академії Оленою Хіль, проректором Національної музичної академії України Михайлом Мимриком, талановитою піаністкою, професоркою Львівської академії Оксаною Рапітою, віртуозним трубачем, заслуженим артистом України, професором Національної музичної академії України, завідувачем кафедри Луганської державної академії культури і мистецтв (зараз у Києві) Володимиром Подольчуком, головою Національної всеукраїнської музичної спілки, відомим українським диригентом, фольклористом Петром Андрійчуком… Цей список можна продовжувати і продовжувати!

Окрема гордість — композитор, заслужений діяч мистецтв України Іван Небесний, який сьогодні відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами. До речі, він працює викладачем у нашому коледжі. Для студентів це унікальна можливість навчатися у людини, твори якої вони вивчають у підручниках.

«Без сцени музикант не може повноцінно розвиватися»

Отримання нового приміщення стало історичною подією для коледжу. Які можливості воно відкрило для студентів і викладачів?

— Це справді історична подія. За десятиліття існування коледжу ми фактично не мали великого концертного залу. Був невеликий зал приблизно на 60 місць.

Тепер ми отримали приміщення з великою концертною залою, яка відкрила абсолютно нові можливості для студентів, викладачів та творчих колективів.

Наскільки важливим для закладу є великий концертний зал і які заходи вже вдалося там провести?

— Для музиканта сцена є життєво необхідною. Без неї він не може повноцінно розвиватися.

Наш зал розрахований на 500 місць і має унікальні акустичні характеристики. І це підтверджують фахівці.

Саме тут ми проводимо великі звітні концерти, мистецькі проєкти та творчі зустрічі, державні іспити тощо. Минулого року у цій залі ми провели Х ювілейний Міжнародний конкурс молодих трубачів імені Мирона Старовецького, на який приїхали музиканти не тільки з багатьох міст України, а й з Румунії, Польщі, Молдови.

А наші студенти отримали можливість виступати на професійній сцені, а це надзвичайно мотивує.

До слова, тут відбуваються наші державні випускні іспити, Свято першого дзвоника та вручення дипломів.

Які проєкти та події плануєте реалізовувати на новій сцені найближчим часом?

— Уже четвертий рік поспіль реалізовуємо проєкт «Тернопільські музичні вечори». Це звіти усіх творчих відділів коледжу, оркестрів, хорів, які представляють потужну, складну програму. І, головне, збирають повну залу глядачів. А розпочинають їх традиційно переможці обласного конкурсу «Творчість юних», до організації якого долучається коледж. Словом, ми надаємо можливість талановитим дітям виступати на великій професійній сцені.

Минулого року ми підготували великий концерт до дня народження нашої патронеси Соломії Крушельницької – яблуку ніде було впасти!

Часто до участі у наших виступах запрошуємо відомих виконавців та творчі колективи – у різні роки з нами виступали хор «Зоринка», народна артистка України Оксана Білозір, бандуристка Krutь. У нашій залі виступали джазові колективи у рамках фестивалю «JazzBez».

Наш коледж відкритий до спілкування, ми охоче проводимо майстер-класи відомих музикантів та співаків для педагогів музичних шкіл, наших викладачів та студентів. У нас побували народна артистка України Наталія Бучинська, піаніст-віртуоз Євген Хмара, знавці таких давніх і незаслужено забутих інструментів як ліра та кобза.

Маємо амбітні плани щодо проведення великих концертів, конкурсів та фестивалів, які привертатимуть увагу до нашого закладу і мистецького життя Тернополя загалом.

Зауважу, що практично кожен наш відділ є засновником обласних мистецьких конкурсів для вихованців музичних шкіл області. Це «Піаністи Тернопілля», «Народні барви» (народні інструменти), конкурс пам’яті братів Романа і Ярослава Теленків для виконавців на струнно-смичкових інструментах, конкурс імені Мирона Старовецького для юних трубачів та валторністів. Прагнемо, аби гала-концерти лауреатів також відбувалися у нашій великій залі.

Що ще потрібно зробити, щоб новий корпус працював на повну потужність?

— Насамперед потрібні кошти. Коли ми отримали будівлю, вона багато років не використовувалася і перебувала в занедбаному стані.

Ми власними силами облаштували концертний зал, відремонтували вбиральні, створили необхідні умови для проведення заходів. Але попереду ще багато роботи. Війна внесла свої корективи, тому реалізація багатьох планів поки що відкладається.

«Наше головне завдання — зберегти студентів і викладачів»

Які головні цілі ставите перед собою як керівник закладу?

— Найважливіше — зберегти контингент студентів і висококваліфікований колектив викладачів. Саме люди є найбільшою цінністю коледжу.

Також дуже хочеться, щоб новий концертний зал запрацював на повну потужність і став родзинкою Тернополя та області – справжнім, насиченим життям і музикою мистецьким хабом.

Ми прагнемо розвивати концертну діяльність, реалізовувати нові творчі проєкти, залучати меценатів і партнерів, брати участь у грантових проєктах. Переконаний, що потенціал у нашого коледжу надзвичайно великий, а його найкращі сторінки ще попереду.

Спілкувалася Надія Греса