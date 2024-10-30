Був мужній, сміливий, – на війні загинув Іван Попіль з Тернопільщини



Товстенська громада з великим сумом та жалем інформує вас про загибель уродженця села Буряківка, військовослужбовця, молодшого лейтенанта – ПОПІЛЯ Івана Володимировича, 16.07.1997 року народження.



У Збройних Силах України він перебував на посаді командира стрілецького взводу стрілецької роти однієї з військових частин. Життя нашого земляка обірвалося 28 жовтня 2024 року під час стрілецького бою з ворогом, на Сході України.

Це був мужній, сміливий, відданий військовій присязі Воїн, надійний товариш і бойовий побратим, який віддав найдорожче, що мав – своє життя, за нас і наших дітей, вільну і незалежну Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого…

Вічна слава, шана та світла пам’ять нашому захиснику.





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