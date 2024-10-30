10:16 | 30.10.2024
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Пантеон Героїв 

Був мужній, сміливий, – на війні загинув Іван Попіль з Тернопільщини

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Товстенська громада з великим сумом та жалем інформує  вас про загибель уродженця села Буряківка, військовослужбовця, молодшого лейтенанта – ПОПІЛЯ Івана Володимировича, 16.07.1997 року народження.

У Збройних Силах України він перебував на посаді командира стрілецького взводу стрілецької роти однієї з військових частин. Життя нашого земляка обірвалося 28 жовтня 2024 року під час стрілецького бою з ворогом, на Сході України.
Це був мужній, сміливий, відданий військовій присязі Воїн, надійний товариш і бойовий побратим, який віддав найдорожче, що мав – своє життя, за нас і наших дітей, вільну і незалежну Україну.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого…
Вічна слава, шана та світла пам’ять нашому захиснику.

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