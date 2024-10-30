На Слівенській погодили об’єднати три ділянки в одну під будівництво багатоквартирного будинку. І все провели через комунальне підприємство.

Ряд земельних питань погодили під час сесії Тернопільської міськради 25 жовтня. Зокрема, «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок за адресою вул. Слівенська, 2 КП «Тернопільелектротранс». Йдеться про об’єднання трьох ділянок в одну площею 0,0953га (кадастровий номер 6110100000:08:017:0090) без зміни цільового призначення.

На карті видно, що йдеться про місце, біля якого на перерву зупиняється частина громадського транспорту на вулиці Слівенській.

Проєкт довжиною у 5 років

На публічній кадастровій карті, дані якої є ознайомчими, вказано, що це землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Використовуються для:

· розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електранспорту;

· обслуговування диспетчерського пункту.

У вересні 2019 року рішенням сесії комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» дали дозвіл на складання проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення ділянок — під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення.

Ці проєкти землеустрою затвердили лише через 5 років — на сесії 9 серпня 2024 року.

Припускаємо, що це пов’язано зі змінами до Генплану, внесеними 7 червня 2024 року. Та оскільки ці дані для громадськості закриті, точно сказати не можна. «20 хвилин» направлять відповідний запит до міськради.

13 вересня 2024 року депутати дали дозвіл комунальному підприємству на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання цих трьох ділянок. А 25 жовтня відповідну технічну документацію затвердили.

Коментувати рішення у комунальному підприємстві КП «Тернопільелектротранс» не захотіли. Мовляв, у рішенні сесії все сказано, додати немає чого.

Та все таке роз’яснити певні моменти там могли б. Наприклад, чи передавали цю ділянку у суборенду і кому. Адже факт зміни цільового призначення під будівництво багатоквартирного будинку говорить сам за себе.

Через КП землю отримує приватний забудовник

«Тернопільелектротранс» не вперше розробляє проєкти землеустрою. У 2018 році КП дали дозвіл розробити документи щодо відведення ділянки по зміні цільового призначення під будівництво групи багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами за адресою вул. Тролейбусна, 7а. Кадастровий номер ділянки 6110100000:13:006:0056.

За даними сайту нерухомості «DIM.RIA», там звели житловий комплекс на вул. Лучаківського-Тролейбусна. Збудували — 467 квартир. Але замовником будівництва було уже не комунальне підприємство, а приватне — товариство «МЕРКУРІЙБУД». Яку вигоду від цього отримало підприємство «Тернопільелектротранс»? Ще треба з’ясувати.

У судовому реєстрі є інформація про розслідування, пов’язане із двома ділянками за адресою Тролейбусна, 7а. Зокрема, в ухвалі Тернопільського міськрайонного суду від 09 вересня 2024 року на клопотання слідчого зазначено:

«Земельна ділянка площею 1,3705 га (кадастровий номер 6110100000:13:006:0056) перебуває в оренді КП «Тернопільелектротранс» відповідно до договору оренди землі №5870 від 12.12.2016 та в суборенді; ТОВ «Меркурійбуд» відповідно до договору №б/н від 17.01.2017».

Кримінальне провадження № 2021211180000016 від 29.01.2021 відкрили за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України — зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Щоправда слідство проводять не щодо будівництва будинку на ділянці 6110100000:13:006:0056, а щодо об`єктів нерухомості — нежитлових приміщень будівлі дочірнього підприємства «Сервіс-ТЕТ» КП «Тернопільелектротранс», які розташовані на сусідній ділянці.

Навіщо віддавати землю комунальним підприємствам

Відповідно до Земельного кодексу, продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюються на конкурентних засадах (на земельних торгах) у формі електронного аукціону. Про це роз’яснюють на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid від Безоплатної правничої допомоги.

Переможцем електронних торгів стає учасник, який подав найвищу від усіх учасників цінову пропозицію.

Але інформацію про проведення земельних торгів стосовно ділянки на Тролейбусній, 7а не було. За аналогією припускаємо, не буде аукціону і щодо ділянки на Слівенській, 2. А отже невідомо, яку вигоду отримає місто від того, що комунальну ділянку потенційно забудує приватний забудовник.

«20 хвилин» направить запити у КП «Тернопільелектротранс», а також до міської ради стосовно того, чому й кому віддають комунальну землю без проведення аукціонів і на яких умовах.

Додамо, на вулиці Слівенській планують забудувати зупинку громадського транспорту. Окрім того, жителі вулиці не один рік борються проти кіоску, встановленого біля будинку номер 11. На сусідній вулиці Чайковського також активно триває будівництво. Зводять багатоквартирний будинок і таунхауси. І це, звісно, далеко не все…

20 хвилин