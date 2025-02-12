До Небесного Легіону приєднався захисник Віктор Янчук з Тернопільщини

До Небесного Легіону приєднався сержант ЯНЧУК Віктор Григорович із Темногаєць 1966 р.н. Про це повідомляють в Великодедеркальській об’єднаній територіальній громаді. Військовий був інспектором прикордонної служби 3 категорії – майстром інженерно-позиційної групи відділення інженерної розвідки прикордонної застави застосування засобів інженерного озброєння прикордонної комендатури інженерного облаштування І прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Помер Захисник 10 лютого 2025 року в с. Підсернеднє Куп’янського району на Харківщині.

Щирі співчуття рідним і близьким спочилого. Вічна пам’ять, шана і слава воїну-захиснику