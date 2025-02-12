Судитимуть посадовця тернопільської міськради через службову недбалість

Судитимуть посадовця міськради, через службову недбалість котрого з бюджету безпідставно виплатили понад 12 млн 690 грн, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.



Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника управління однієї з міських рад Тернопільщини, обвинуваченого у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець на виконання договору між міськрадою і підприємцем, який створив товариство з обмеженою відповідальністю за 5 днів до проведення торгів, прийняв 4500 спальних мішків, які не відповідають чинним нормам якості для товару даного виду, технічним вимогам, зазначеним у специфікації.

Спальні мішки на суму 12 690 000 грн були придбані на виконання «Програми захисту населення і території міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки» і ними мали забезпечити пункти обігріву в навчальних закладах міста. Кошти за них були перераховані підприємцю, який на момент укладення договору не займався жодним виробництвом, не мав найманих працівників. Справа щодо нього зараз слухається в суді.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області.







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