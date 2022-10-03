Шістьом захисникам посмертно присвоїли звання “Почесний громадянин Тернополя”
3 жовтня на позачерговому засіданні 18-ої сесії міської ради депутатами прийнято рішення про присвоєння звання шістьом захисникам «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно за вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, героїзм та самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків.
Нагороди буде вручено під час відзначення Дня захисників і захисниць України.
Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:
- РОЖУК Ігор Теодозійович – солдат;
- РУДИЙ Сергій Андрійович – капітан поліції;
- САВЧУК Володимир Дмитрович – солдат;
- ЯЦУНИК Віктор Васильович – солдат;
- ЛЕНЬ Тарас Іванович – лейтенант;
- СТЕФАНЧУК Василь Васильович – сержант.