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Шістьом захисникам посмертно присвоїли звання “Почесний громадянин Тернополя”

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3 жовтня на позачерговому засіданні 18-ої сесії міської ради депутатами прийнято рішення про присвоєння звання шістьом захисникам «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно за вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, героїзм та самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків.

Нагороди буде вручено під час відзначення Дня захисників і захисниць України.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

  • РОЖУК Ігор Теодозійович – солдат;
  • РУДИЙ Сергій Андрійович – капітан поліції;
  • САВЧУК Володимир Дмитрович – солдат;
  • ЯЦУНИК Віктор Васильович – солдат;
  • ЛЕНЬ Тарас Іванович – лейтенант;
  • СТЕФАНЧУК Василь Васильович – сержант.

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