Хвилина мовчання на честь Андрія ФЕДОРКІВА

Андрій був успішним підприємцем, разом з дружиною створив власну ветеринарну клініку. Турботливий батько двох доньок, він понад усе цінував родинне тепло і затишок.

Коли почалася повномасштабна війна, у березні 2022 року Андрій добровільно став до лав ЗСУ. Як стрілець-санітар він разом із побратимами боронив стратегічні позиції на підступах до Запоріжжя.

“Він постійно прагнув розвиватися, робити світ кращим”, – згадує друг Юрій про його щире серце та відкритість до людей.

28 травня 2022 року життя 38-річного воїна обірвалося під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

За мужність і відданість Андрій ФЕДОРКІВ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мама Надія Станіславівна, дружина Олена та доньки Аліна й Олександра.