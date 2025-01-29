Сьогодні, 29 січня, тернополяни вшановують пам’ять юних захисників Української Народної Республіки, які понад століття тому вписали героїчну сторінку в історію боротьби за незалежність.



У цей день 1918 року на залізничній станції Крути, що за 130 км від Києва, відбувся бій між чотиритисячним підрозділом більшовицької армії та чотирма сотнями українських курсантів і козаків. Попри нерівні сили, молоді воїни стримали наступ ворога, що дало змогу УНР укласти Брест-Литовський мирний договір і здобути міжнародне визнання.



Лише через сто років стало відомо, що серед учасників бою були уродженці Тернопільщини – Микола Лизогуб із села Горинка (Кременецький район) та Левко Лукасевич, який часто гостював у свого дідуся в селі Мшанець (Теребовлянська громада). На честь них у 2022 році встановлено пам’ятні дошки.



Сьогодні подвиг Героїв Крут є символом мужності та самопожертви молодого покоління в боротьбі за свободу України. Ми пам’ятаємо їх і дякуємо сучасним захисникам, які боронять незалежність нашої країни. Вічна слава Героям!

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