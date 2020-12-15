Роботи видатного художника з Тернопільщини Івана Марчука представлені у віртуальному Чорнобилі

До дня Ліквідатора: роботи Івана Марчука, Марії Примаченко, Арсена Савадова та ще 50 художників представлені у віртуальному Чорнобилі.

Віртуальна виставка Чорнобиля до дня Ліквідатора, з роботами Івана Марчука, Марії Примаченко, Арсена Савадова та ще 50 художників.

Іван Марчук, Марія Примаченко, Арсен Савадова та ще 50 художників у віртуальній виставці Чорнобиля до дня Ліквідатора.

ARTEFACT: CHOrnobyl — перша віртуальна виставка Чорнобиля у світі, розроблена в Україні. Понад 50 сучасних художників вшанували подвиг Героїв Ліквідаторів та засобами сучасного мистецтва переосмислюють трагедію Чорнобиля у своїх роботах. Через новітні експонати можна побачити різні сторони Чорнобильської трагедії та її наслідки, які збережуть актуальність для світу ще понад 10 000 років.

Відео: https://youtu.be/UD3Ryr6TTMY

Всі експонати виставки представлені онлайн, подивитись їх може кожен зі свого браузеру абсолютно безкоштовно і не виходячи з дому. Серед експонатів переведені у 3D-формат роботи відомих українських художників: «Чорнобильська Лекаха» Марії Примаченко, що жила на кордоні з Зоною Відчуження, серія пророчих картин Івана Марчука, фоторобота Арсена Савадова, так і нові імена українського мистецтва. Повний перелік учасників виставки за посиланням.

Подорож виставкою нагадує дивну комп’ютерну гру про мистецтво. Головна локація виставки – центральна площа Прип’яті, але на якій розташовано 4 блок ЧАЕС з Аркою, а по центру стоять велетенські скульптури, що зображують Ліквідаторів, які ціною свого життя зупиняли ядерну загрозу для всього світу.

«14 грудня День вшанування Героїв Ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Вони віддали здоров’я, дехто життя та своє майбутнє, заради нашого життя і майбутнього всієї планети. Цією виставкою ми хочемо нагадати, що в Україні є багато людей, хто пам’ятає та шанує Подвиг Ліквідаторів, він не забутий. Якщо у вас серед родичів чи знайомих є ліквідатори, скажіть їм Дякую, не тільки від себе, а й від своїх дітей», – Валерій Коршунов, куратор виставки та автор проєкту ARTEFACT.

Роботи художників, дуже різні за змістом та наповненням, дозволяють з різних кутів подивитись на трагедію Чорнобиля. Частина з них присвячена подвигу Ліквідаторів, частина питанням екології, деякі фейкам та приховуванню інформації радянською владою, урокам, які залишив нам Чорнобиль.

Експонати розташовані просто на площі, а деякі всередині будівлі ДК «Енергетик», у вигляді порталів, через які потрапляєш в окремий світ кожного експонату. Якщо швидкість вашого інтернет з’єднання не надто висока, кожен експонат можна подивитись окремо, просто переходячи до його віртуального світу з сайту виставки Artefact.live, де вони всі представлені окремо.

Деякі експонати, як-то експонат Алевтини Кахідзе «Сортування сміття в майбутньому», можна навіть встановити у себе вдома у доданій реальності через смартфон.

Виставка ARTEFACT: CHOrnobyl створена за підтримки Українського культурного фонду та вже отримала високу експертну оцінку на міжнародному фестивалі медіамистецтва MADATAC в Іспанії, де була презентована віртуально через пандемію COVID-19. Як тільки карантинні обмеження будуть зняті, світ зможе побачити виставку у звичайному форматі.

Повний перелік митців та експонатів виставки ARTEFACT: CHOrnobyl 2020

Арсен Савадов. Віртуальний світ серії “Kokto” [ARTEFACT CHERNOBYL Exhibit] Марія Примаченко. “Болотня Лекаха” [ARTEFACT CHERNOBYL Exhibit] Іван Марчук. “Монолог” [ARTEFACT CHERNOBYL Exhibit] Алевтіна Кахідзе “Сортування сміття у майбутньому” [ARTEFACT CHERNOBYL Exhibit] Спартак Хачанов “Сосна” [ARTEFACT CHERNOBYL Exhibit] Тетяна Зубченко. “Genus. Chernobyl. Code depressurization”. [ACH 33] Ірина Ворона. “Білі душі”. [ACH 33] Сергій Ніжинський та Володимир Ковбаса. “Miмоза/ Багатолика” [ACH 33] Олег Харч.“Фейкомет” [ACH 33] Оксана Бузяк, Ярослав Костенко, Денис Волошин. “Стержні реактора”. [ACH 33] Ярослав Костенко. “Радіація” [ACH 33] Євген Ващенко “Реакція атома. Інтерактивна мапа” [ACH 33] Валерій Коршунов та Астіан Рей. “Випромінювання” [ACH 33] Володимир Гулич. Діорама «Пейзаж, який ніхто не побачить» [ACH 33] Астіан Рей та Валерій Коршунов. «Попіл атомної епохи». [ACH 33 Валерій Коршунов. Ярослав Костенко. Відео 360º та VR ARTEFACT: Chernobyl 33 Валерій Коршунов. “Чорнобильське Сяйво”. Валерій Коршунов “ARTEFACT Prometheus” Валерій Коршунов. Світлова Медіа Інсталяція “Надзвичайний Чорнобиль” Олеся (Шамбур) Геращенко.“Правда”. [ACH 33] Олег Харч. Будь готовий! [ACH 33] Вальдемар Клюзко та Ігор Бельський. “Саркофаг/ Піаніно-камера-обскура” [ACH 33] Дмитро Радушинський, Ігор Бондарчук. “Exodus” Дмитро Аранчій та Ангеліна Гладушевська. “Надія – Проблема – Дія”. Вартан Маркарян. «Expanse» Тимофій Воронкін. “Наратив катастрофи”. Volt Agapeyev. “Радіотроф”. Олександра Тумик та Олександра Ступаковська. “Чорнобиль — місто майбутнього” Alis La Luna. Чорнобильська історія. Оксана Чепелик. «Генезис». Оксана Чепелик. «Мета-Фізичний Часо-Простір». Іван Дзісь. “Trace of Chernobyl” Іван Дзісь. “Obscurity”. Марго Резнік. “Голос Прип’яті” Денис Копилов. “Ковчег Чорнобиль”. Віктор Ареф’єв. “Нейтронний потік” Ян Беспалько. Ходилимипораю”. Тетяна Корнєєва. “Follow the landscapes”. Kupava (Надія Черненко). “Transformation”. Валентіна Бєро. “Земля”. Костянтин Мілітинський. “Гарний вид”. Марія Павленко. “Місто Снігу”. Інна Сорочинська. “Дошка пам’яті” Констянтин Шкурпела. “Homo Inside Out”. Юрій Гурін. «Прихована загроза». Христина Хміль. Невидимі наслідки. Veronika Vo (CHEREDNYCHENKO). “ZOO”. IllumiNation Team. “Sunrise Energy”. Vera DG. “Error: Пам’ять Cannot be read”. Тая Кабаева. “ASH TRAIL”. Рита Гасанова.“Пам’ять про Прип’ять”. Ольга Борисенко. “Відродження пульсу Чорнобиля”. Наталія Федоришин. “Примусова еволюція”. Леся Стрельбіцька, Тая Кабаєва, Іван Сай, Ігор Іщук. Maze of Progress. Даниїл Галкін. Глушник. Ксенія Гнилицька. “Сон П’єра Мічеллі або Пам’ятник перемоги сапротрофам” Світлана Михайлова. “Медіа вітри”.

Міжнародні митці:

Pierre Ajavon. Forever Chenges. (Франція) Fran Lejeune. “Falldown”. (Франція) Patrick Doan. “Toroid”. (Німеччина) Hernando Urrutia. “mirARTE continuaMENTE / Look at you continuously” (Португалія) Wu Siou Ming. Hourglass (Тайвань)